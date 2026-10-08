Mirela Vaida, amenințată cu moartea. Vedeta de la Acces Direct a mers la Poliție: declarații în exclusivitate

Mirela Vaida trece din nou printr-o situație tensionată, la cinci ani de la atacul din platoul „Acces Direct”. Ce a determinat-o să apeleze la poliție?

Mirela Vaida a ajuns din nou în fața unei situații neașteptate, la mai bine de cinci ani de la incidentul violent care a avut loc în platoul emisiunii „Acces Direct”. Prezentatoarea TV a apelat la autorități după ce, în mediul online, ar fi fost făcute mai multe amenințări la adresa sa și a angajaților Antena Stars.

Mirela Vaida, din nou amenințată

Totul vine în contextul în care Antoanela Grigoraș, femeia care a atacat-o pe Mirela Vaida în direct, ar fi continuat să îi aducă amenințări prezentatoarei și după incidentul din platoul emisiunii. Ulterior, prietena acesteia, cunoscută sub numele de Lamaia, ar fi publicat, la rândul său, mai multe mesaje amenințătoare pe rețelele de socializare.

Mirela Vaida, atacată în direct în urmă cu mai bine de cinci ani

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În urmă cu mai bine de cinci ani, Mirela Vaida a trecut printr-un moment extrem de tensionat în timpul emisiunii „Acces Direct”. Antoanela Grigoraș a intrat în platou și a aruncat o bucată de cărămidă în direcția prezentatoarei TV.

Ulterior, femeia ar fi continuat să o amenințe pe Mirela Vaida. Într-un alt incident, Antoanela Grigoraș ar fi fost surprinsă dând târcoale mașinii prezentatoarei.

În urma faptelor sale, instanța a condamnat-o pe Antoanela Grigoraș la doi ani de închisoare cu suspendare. Ulterior, s-a aflat că femeia se confrunta cu probleme psihice și că ar fi fost internată nevoluntar.

În august 2024, judecătorii au respins cererea privind aplicarea pedepsei, iar femeii i s-a pus în vedere că, în cazul în care va comite o nouă infracțiune în perioada în care pedeapsa era amânată, ar putea ajunge după gratii.

Potrivit informațiilor prezentate de SpyNews, Antoanela Grigoraș ar fi atacat-o pe Mirela Vaida de trei ori, încercând să îi facă rău și să îi distrugă autoturismul. În cazul tentativei de omor, procurorii au clasat inițial dosarul, considerând că femeia nu ar fi urmărit să îi facă rău prezentatoarei atunci când a aruncat cu o cărămidă în direcția ei.

Mirela Vaida a contestat ordonanța, iar judecătorii au dispus reluarea anchetei. Ulterior, Antoanela Grigoraș a fost trimisă în judecată și condamnată pentru distrugere, după ce bucata de cărămidă aruncată în direcția prezentatoarei a deteriorat podeaua platoului de emisie.

La începutul anului 2026, s-a aflat că femeia era căutată de autorități după ce nu și-ar fi îndeplinit obligațiile stabilite de instanță. Pe lângă o datorie către o firmă de asigurări, rezultată în urma pagubelor produse prin vandalizarea autoturismului Mirelei Vaida, Antoanela Grigoraș ar mai fi avut și alte obligații legale pe care nu le-ar fi respectat.

Conform SpyNews, aceasta avea obligația de a presta muncă în folosul comunității, însă măsura nu ar fi fost pusă în aplicare. Pentru că Antoanela Grigoraș nu a fost găsită, iar notificările oficiale nu ar fi avut rezultatul dorit, autoritățile au recurs la procedura somației publice.

De asemenea, judecătorii au stabilit anterior că femeia trebuie să urmeze tratament medical până la însănătoșire, după ce s-a constatat că aceasta ar avea probleme psihice.

Mirela Vaida, amenințată cu moartea de prietena Antoanelei

Se pare că problemele nu s-au încheiat pentru Mirela Vaida. La mai bine de cinci ani de la incident, prezentatoarea susține că situația continuă, iar prietena Antoanelei Grigoraș, cunoscută sub numele de Lamaia, ar fi început să publice amenințări pe rețelele de socializare.

În aceste condiții, Mirela Vaida a decis să ceară ajutorul autorităților pentru a-și proteja atât propria persoană, cât și familia.

Împreună cu avocatul Adrian Cuculis, prezentatoarea s-a prezentat la o secție de poliție pentru a depune plângere penală și pentru a solicita un ordin de protecție.

Avocatul Mirelei Vaida a oferit declarații în exclusivitate pentru Știrile Antena Stars și a explicat cât de serioasă este situația.

„E o întâmplare neașteptată, dar poate nu chiar atât de neașteptată. Ne aducem aminte că Antoanela, cea care a intrat în platou la Acces Direct în urmă cu cinci ani de zile, practic ea a fost condamnată și a fost, printre altele, internată nevoluntar pentru că s-a constatat că avea probleme psihice grave. Prietena ei, Lamaia, pentru că de ea este vorba și de asta am venit astăzi, a început de vreo câteva zile, de vreo trei-patru zile la număr, să profereze tot felul de amenințări pe rețelele de socializare, aici m-aș referi la Facebook. Sunt amenințări cu moartea la adresa Mirelei Vaida și ea este în legătură, practic, cu această persoană care deja a fost condamnată”, a spus avocatul Adrian Cuculis.

Avocatul a precizat că a fost depusă o plângere penală la Poliția Voluntari și că există, potrivit acestuia, amenințări care i-ar viza inclusiv pe angajații Antena Stars.

„Noi am trecut în plângerea penală pe care o să o depunem astăzi aici, la Poliția Voluntari. De ce Poliția Voluntari? Pentru că v-a amenințat și pe voi, reporterii de acolo de la Antena Stars, și practic tot personalul Antena Stars că ar urma să vă omoare și pe voi”, a mai declarat Adrian Cuculis.

Acesta a susținut că Lamaia ar fi făcut amenințări indiferent de cine s-ar afla în fața sa și că ar încerca să se răzbune atât pentru ea, cât și pentru Antoanela.

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„Este o chestiune foarte serioasă, care nu trebuie luată în râs”, a explicat avocatul.

Adrian Cuculis a mai dezvăluit că ar exista cinci materiale publicate pe rețelele de socializare care conțin, potrivit acestuia, amenințări cu moartea la adresa Mirelei Vaida și a personalului Antena Stars. Pe lângă plângerea penală, avocatul a precizat că intenționează să solicite și emiterea unui ordin de protecție pentru prezentatoare.

Adrian Cuculis: „O amenințare online poate să treacă foarte ușor la punerea în practică”

Avocatul Mirelei Vaida a explicat de ce consideră că astfel de mesaje nu trebuie ignorate și că este important ca persoanele amenințate să apeleze la autorități.

„Lucrurile sunt foarte simple. De ce nu trebuie să le ignorăm? Aș începe de la cazul Mirelei și termin cu cazul cel mai recent al fetei, Valentina, unde tot așa, din simple amenințări s-a ajuns la o crimă. E un mesaj pe care îl transmit tuturor celor care ar putea trece prin așa ceva. O amenințare online poate să treacă foarte ușor de la o simplă amenințare la punerea în practică a amenințărilor respective”, a spus avocatul.

Ce a declarat Mirela Vaida în fața secției de poliție

Prezentatoarea TV și-a păstrat calmul și a făcut mai multe declarații în exclusivitate pentru Știrile Antena Stars despre situația prin care trece.

Mirela Vaida a explicat că a decis să nu ignore mesajele primite și că este important ca autoritățile să intervină atunci când apar amenințări de acest tip.

„Din păcate, mă aflu din nou în această situație, care văd că încă continuă și persistă. Eu recunosc că nu urmăresc canalele acestea de socializare, dar mi-au semnalat foarte mulți oameni, care mi-au trimis filmulețe și linkuri și mi-au spus că agresivitatea este una exagerată, disproporționată și ieșită din comun.

Mi se pare grav că s-a ajuns la o asemenea agresivitate în mediul online și nu am cum, ca cetățean, să stau deoparte. (...) Mi se pare că pericolul este grav în mediul online pentru că se propagă mult mai repede. Mi se pare un fenomen ieșit din comun și depășit de autoritățile statului.

Așa că am venit să depun plângere penală pentru amenințare și să cer și poliției, și CNA-ului să se închidă toate aceste conturi de o violență și o agresivitate extremă. Eu nu înțeleg cum de ele există și nu sunt închise până la ora asta. O să încerc, cu domnul avocat Adrian Cuculis, să cerem și un ordin de protecție și, bineînțeles, spitalizarea nevoluntară. Mi se pare că aici sunt niște probleme grave”, a declarat Mirela Vaida.

Prezentatoarea a precizat că își dorește ca atât ea, cât și familia sa să fie în siguranță și să facă toate demersurile necesare în conformitate cu legea. Mirela Vaida și-a pus speranța în autorități pentru ca acestea să ia măsurile necesare.

De asemenea, vedeta i-a îndemnat pe oamenii care se confruntă cu situații asemănătoare să nu rămână indiferenți, să depună plângeri și să solicite ajutorul poliției atunci când primesc amenințări.

Ce urmează să facă Mirela Vaida și avocatul său

După ce au ieșit din sediul Poliției Voluntari, Adrian Cuculis a oferit noi declarații despre demersurile făcute.

„Am venit pregătiți astăzi cu o plângere penală pentru Lamaia (...), am depus plângere penală, noi nădăjduim că va fi luată cel puțin o măsură a controlului judiciar, că sunt niște elemente acolo cu infracționalitate cu violență, am cerut și emiterea unui ordin de protecție”, a spus Adrian Cuculis.

Avocatul a dezvăluit că Mirela Vaida a dat, la rândul său, o declarație la secția de poliție și că speră ca autoritățile să ia cât mai repede măsurile necesare.

La rândul său, prezentatoarea TV a recunoscut că situația o face să se simtă în nesiguranță.

„Trebuie să recunosc că nu mă simt în siguranță după această situație. E clar că dacă după cinci ani încă nu i-a trecut setea de a continua și a te răzbuna, nu știu din ce motiv, nu te poți juca cu mintea unui om atât de diabolic (...)”, a spus Mirela Vaida.

Ulterior, prezentatoarea a povestit că inclusiv copiii săi au aflat despre filmulețele apărute în mediul online de la colegii lor de la școală, ceea ce a făcut ca situația să fie și mai greu de gestionat pentru familie.

Mirela Vaida a încheiat declarațiile spunând că își dorește ca autoritățile să ia măsurile necesare pentru ca ea și familia sa să poată trăi în siguranță.

Cazul rămâne în atenția autorităților, după ce prezentatoarea TV a depus plângerea penală și a solicitat, prin intermediul avocatului său, emiterea unui ordin de protecție.