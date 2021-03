Ce face Mirela Vaida la o zi după atacul cu piatra . Ce spune prezentatoarea TV:"Am plâns tot drumul"

"M-am interesat și colegii mei nu spun să fi avut vreun subiect vreodată legat de această doamnă. Era dezbrăcată complet. Au imobilizat-o colegii mei. Au acoperit-o cu o pătură, cu o prelată, o draperie, nu știu ce au găsit aici. Am chemat poliția și eu am luat un calciu. Mi-au dat colegii mai multe să pot cât de cât să mă calmez pentru că sunt în șoc", spune Mirela Vaida cu lacrimi în ochi.

Ce face Mirela Vaida la o zi după ce a fost atacată în direct de o femeie dezbrăcată

Prezentatoarea TV a ținut neapărat să vorbească și cu prietenii săi din mediul online și să lămurească anumite lucruri despre incidentul din platoul emisiunii Acces Direct. Aceasta își ține la curent publicul cu toate evenimentele din viața sa, iar acest eveniment a făcut-o să se destăinuie și pe rețelele sociale.

"Vreau să vă mulțumesc pentru toate cuvintele de încurajare pe care le-am primit. Am ajuns la munte pentru că era pregătit un weekend cu familie la munte. Sigur că sunt încă în stare de șoc, presupun că se cunoaște și faptul că am plâns tot drumul. Pentru cei care cred că este o farsă, le doresc să nu trăiască, cu mâna pe suflet, ceea ce am trăit eu astăzi. Pentru că mi-am văzy moartea cu ochii. Mai multe detalii cred că o să am luni de la poliție și cred că luni o să fiu în stare să vă povestesc și ce s-a întâmplat."

