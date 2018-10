Mirela Vaida, dezvăluiri uimitoare, înainte să fie vedetă tv: "Am fost bătută"

Interviu, în exclusivitate, cu Mirela Vaida, care a făcut dezvăluiri din trecutul ei, la Antena Stars. A povestit năzbâtiile pe care le făcea în adolescenţă, dar şi ce a învăţat din greşelile ei.

"Eram descurcăreaţă, mă aducea foamea acasă, veneam zgâriată pe faţă, veneam bătută", a spus Mirela Vaida.

"Aventuri am avut tot timpul pentru că am fost un copil neliniştit. Un copil care pleca seara şi venea dimineaţa. Nu ştiam pe unde umblu, pe unde vin. Parcă nici lumea nu era aşa de stresată. Ai mei nu îşi făceau probleme dacă nu vin că ştiau că pe undeva, prin vecini, lumea ştie de mine. Da, (mă băteau părinţii) pe vremea mea era legal şi, cumva, a fost bine. Era vorba aia, unde dă mama creşte şi mama nu dădea mult, dădea exact cât trebuie, unde trebuie. Noi am crescut în sistemul vechi undeva, în sistemul clasic românesc", a mai spus prezentatoarea emisiunii "Totul pentru dragoste - La bine și la rău", de la Antena 1.