Momente cumplite pentru Ionela Prodan. A făcut septicimie și a intrat în comă: "Capul era umflat, triplu!"

Problemele de sănătate nu contenesc în viaţa Ionele Prodan. Artista se află din nou în spital şi luptă pentru viaţa mei, aşa cum, cu mulţi ani în urmă a făcut-o, de dragul feţei sale.

Cântăreaţă a reuşit să se trezească din comă, după un accident teribil. Se îndrepta spăre botezule fiicei sale:

"Putea să fie sfârşitul meu, la 24 de ani. Era duminică, aveam botezul copilului şi luni plecăm în turneu. Veneam de la Brăila spre Bucureşti. Dimineaţa la ora 10 a avut loc accidentul. După un an, am avut, acolo, o nuntă. Tensiunea 2 şi jumătate aveam, catastrofal. Şoferul era un cunoscut, a adormit. Noroc că nu era Dacie. A fost distrugător. Am stat în faţă...

Toată lumea era la restaurant, m-au aşteptat şi, după două ore şi ceva, bărbatul meu s-a dus la serviciu, lumea a rămas acolo. Când a venit el, după o oră şi jumătate, a spus că trebuie să ajungă la Urgențe că sunt acolo. Nimeni nu ştia cine sunt că actele erau acolo, la locul accidentului.

Ieşirea mea din comă a fost extraordinară. Am făcut septicimie. Era triplu capul, umflat. Nu mai aveam memorie retroactivă. Ăsta a fost semnalul foarte greu pentru familie, că mă pot pierde sau voi rămâne cu sechele. Dumnezeu mi-a dat zile... L-am visat pe Iisus, ardeam într-un foc. M-a prins de spate, de haine şi m-a aşezat lângă un pom, într-o pădure verde", povestea artista într-un interviu pentru Florentina Fântânaru, la Antena Stars.