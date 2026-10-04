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Mona Segall, așa cum rar apare în public. Cum s-a distrat pe ringul de dans alături de Irina Fodor, la ziua lui Richard Abou Zaki

Mona Segall și Irina Fodor au fost surprinse într-o ipostază în care publicul le vede destul de rar. Cele două s-au distrat împreună la petrecerea organizată cu ocazia zilei de naștere a lui Richard Abou Zaki. 

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Duminica, 04 Octombrie 2026, 19:43 | Actualizat Duminica, 04 Octombrie 2026, 19:47
Mona Segall, așa cum rar apare în public. Cum s-a distrat pe ringul de dans alături de Irina Fodor | instagram.com
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Richard Abou Zaki și-a sărbătorit ziua de naștere în Italia, alături de familie, prieteni și oameni apropiați. Printre invitați s-au numărat și Mona Segall și Irina Fodor, care au oferit unul dintre momentele simpatice ale petrecerii.

Mona Segall și Irina Fodor au dansat împreună la petrecerea lui Richard Abou Zaki

Obișnuite să lucreze împreună în spatele și în fața camerelor de filmat, Mona Segall și Irina Fodor au lăsat de această dată filmările deoparte și s-au bucurat de petrecere. Sunt imagini speciale, mai ales că Mona Segall este o prezență discretă și apare mult mai rar în astfel de ipostaze relaxate în spațiul public.

Ținutele alese de Mona Segall și Irina Fodor au atras atenția

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Cele două au avut și apariții complet diferite din punct de vedere vestimentar. Mona Segall a ales o ținută alb-negru cu accente nonconformiste: o cămașă albă supradimensionată, completată de elemente negre, ochelari cu rame albe și o beretă neagră cu aplicații. Întreaga apariție a fost completată de încălțăminte sport.

Irina Fodor a optat, în schimb, pentru o apariție elegantă, all black. Prezentatoarea Asia Express și Chefi la cuțite a purtat o rochie lungă, mulată, cu mâneci lungi și șliț amplu, pe care a asortat-o cu pantofi negri.

Dincolo de ținute, imaginile au surprins mai ales complicitatea dintre cele două. Irina Fodor și Mona Segall se țin de mână, dansează și zâmbesc, într-un moment spontan de la petrecere.

Mona Segall și Irina Fodor lucrează împreună de ani buni

Relația dintre Mona Segall și Irina Fodor depășește cadrul unui singur proiect de televiziune. Cele două lucrează împreună la unele dintre cele mai importante producții de entertainment de la Antena 1.

Mona Segall este producătorul general al show-urilor Asia Express și Chefi la cuțite, în timp ce Irina Fodor este prezentatoarea ambelor formate. În cazul Asia Express, colaborarea lor presupune luni întregi de pregătiri și filmări în condiții dificile, departe de România.

Tocmai de aceea, imaginile de la aniversarea lui Richard Abou Zaki arată o latură mult mai relaxată a relației dintre cele două. De această dată nu au existat probe, cronometre sau concurenți care să ajungă la destinație. Doar muzică, voie bună și câteva momente de dans pe covorul roșu.

Richard Abou Zaki și-a sărbătorit ziua de naștere în Italia

Petrecerea la care au participat Mona Segall și Irina Fodor a fost organizată în Italia, unde Richard Abou Zaki trăiește și își desfășoară o mare parte din activitate.

Juratul Chefi la cuțite și-a petrecut aniversarea înconjurat de oameni apropiați, iar pe rețelele de socializare au apărut mai multe imagini de la eveniment. Decorul ales pentru petrecere a fost unul spectaculos, în aer liber, iar invitații s-au bucurat de o zi însorită și de o atmosferă relaxată.

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