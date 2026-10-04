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Cum își sărbătorește Richard Abou Zaki ziua de naștere. Petrecere spectaculoasă în Italia, într-o locație de vis. Primele imagini

Richard Abou Zaki își sărbătorește ziua de naștere într-un decor de poveste, chiar în Italia. Chef-ul a ales o locație spectaculoasă pentru petrecere. Evenimentul e unul special, cu multă eleganță și momente memorabile. 

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Duminica, 04 Octombrie 2026, 16:37 | Actualizat Duminica, 04 Octombrie 2026, 16:54
Cum își sărbătorește Richard Abou Zaki ziua de naștere | instagram.com
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Richard Abou Zaki a împlinit 30 de ani și a marcat momentul printr-o petrecere spectaculoasă în Italia. Chef-ul a ales o locație de vis pentru aniversare și s-a bucurat din plin de ziua specială, alături de oamenii dragi.

Cum își sărbătorește Richard Abou Zaki ziua de naștere. Petrecere spectaculoasă în Italia, într-o locație de vis

Petrecerea din Italia, de ziua celebrului jurat de la Chefi la cuțite, a fost una pe măsură. Imaginile vorbesc de la sine. Decor spectaculos, multă eleganță și o atmosferă de sărbătoare.

Aniversarea lui Richard Abou Zaki a avut toate ingredientele pentru o petrecere memorabilă. Soarele a strălucit, muzica a răsunat, iar invitații s-au bucurat de preparate fine și de un program artistic pe măsură.

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Printre cei care i-au fost alături s-a numărat și Orlando Zaharia. Cei doi au o relație apropiată, iar juratul de la Chefi la cuțite a fost prezent la momentul special. În imaginile de la petrecere apare și Alexander Sautner, dar și Ștefan Popescu.
Nici Irina Fodor nu a lipsit de la petrecerea aniversară. Prezentatoarea a fost alături de Richard Abou Zaki într-o zi importantă pentru acesta.

Atmosfera a devenit și mai animată odată cu apariția dansatorilor. Aceștia au făcut un adevărat spectacol și au adus un plus de energie evenimentului.

Richard Abou Zaki s-a bucurat din plin de fiecare moment. A zâmbit, a dansat și a stat alături de invitații săi. Chef-ul a fost vizibil fericit și a profitat de ziua sa pentru a se distra alături de oamenii dragi.

Richard Abou Zaki a dansat pe „Mambo Italiano”

Unul dintre cele mai savuroase momente ale petrecerii a fost atunci când Richard Abou Zaki a început să danseze pe celebra piesă „Mambo Italiano”.

Chef-ul a intrat rapid în atmosfera petrecerii și a dansat cu multă energie. Momentul a fost unul dintre cele mai apreciate de cei prezenți și a surprins perfect starea de spirit a aniversării.

La 30 de ani, Richard Abou Zaki spune că se poate considera un om împlinit. Are o carieră de succes, o familie frumoasă și multe motive de bucurie. Aniversarea a fost, astfel, un bun prilej pentru a celebra toate lucrurile importante din viața sa.

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