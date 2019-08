Monica Anghel a avut un accident: "Am nasul spart în două locuri"! Ce a pățit vedeta

Monica Anghel a suferit un mic accident! Ce a păţit concurenta de la Te cunosc de undeva!

Monica Anghel, pe care telespectatorii Antenei 1 o vor vedea, în curând, la Te cunosc de undeva!, show în care va face echipă cu fratele ei, Alexandru, a obținut permisul pentru categoria BE, care îi permite să tracteze remorci pentru cai și rulote.

“Am avut foarte multe emoții, cum nici pe scenă n-am avut. Dar am putut să le stăpânesc și m-am descurcat foarte bine atât la sală, cât și la traseu. După traseu, am mai avut o probă de trecut, aceea de cuplare și decuplare de remorcă. Am fost singura femeie care s-a prezentat la examenul pentru această categorie și m-am simțit foarte bine, pentru că nu m-a recunoscut nimeni (râde). Am avut și un instructor foarte bun, Bobi, Deneș, care îmi este prieten de 20 de ani. Permisul îmi va veni prin poștă, peste 15 zile, și îmi va permite să tractez remorci pentru cai, rulote și microbuze 8 +1”, spune Monica.

