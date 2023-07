Motivul neașteptat pentru care Gina Pistol a vrut să se despartă de Smiley. Ce a povestit vedeta abia acum

În prezent par mai fericiți ca niciodată, însă a existat o perioadă în care s-au aflat la un pas de despărțire! Gina Pistol a oferit un interviu sincer despre relația cu Smiley, dezvăluind care a fost motivul pentru care s-a gândit la separare.

„Eu pur și simplu am simțit. Pur și simplu am simțit că el o să fie. Relația noastră nu a fost o relație… adică a fost construită treptat, fără nicio grabă, cu toate că eu trebuia mereu să știu care este următorul pas ca să îmi ofere mie un confort emoțional, să zic așa. În relația cu Andrei a trebuit să lucrez și eu la asta, cum și el a trebuit să lucreze la anumite părți ale lui. Am învățat ce este răbdarea în relația asta, la început”, a adăugat Gina Pistol.

