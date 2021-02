Motivul pentru care Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au decis să mai lucreze împreună, chiar dacă nu mai formează un cuplu

Cei doi actori sunt în continuare colegi de platou, dar nu mai formează un cuplu de pe 1 februarie. Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au anunțat atunci că pun capăt relației lor de 9 ani pentru că doresc să evolueze în direcții diferite, precocupându-se mai mult de carierele lor.

În prezent, ei au rămas prieteni foarte buni, deși îi leagă o poveste de dragoste minunată.

Care este motivul pentru care Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au decis să continue colaborarea

Cei doi au declarat că vor continua să lucreze împreună, chiar dacă nu vor mai forma un cuplu și au explicat și de ce: "Am ales să facem în continuare emisiunea CulTour împreună pentru că asta a fost o experiență profesională care ne-a legat pentru că noi a trebuit să controlăm tot, să gândim tot de la bun început și, na, la serial, vine regizorul, îți spune ce ai de făcut, îți înveți textul acasă și îți aci treaba singur, cum ar veni, în relație cu ceilalți actori. La emisiune am lucra foarte mult împreună, am depus efort și a fost o evoluție profesională foarte importantă pentru noi și am ales să o facem în continuare cu mare drag", spune Cristina Ciobănașu la Observator.