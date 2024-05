Motivul pentru care Lidia Buble nu se afișează cu iubitul ei, Horațiu Nicolau. Detalii neștiute despre relația lor

Lidia Buble este una dintre cele mai îndrăgite artiste din țară. Roșcata focoasă face furori cu frumusețea ei și nu e de mirare că a furat inimile atâtor bărbați de-a lungul anilor.

Lidia Buble este în prezent într-o relație cu omul de afaceri Horațiu Nicolau. Chiar dacă partenerul ei de viață este mult mai în vârstă decât ea, acest lucru nu stă în calea fericirii lor.

Frumoasa artistă e foarte fericită în relația ei, dar preferă să fie foarte discretă când vine vorba de omul pe care îl iubește. Lidia Buble a vorbit recent despre motivul pentru care ea nu dorește să se afișeze cu iubitul ei cu 30 ani mai în vârstă decât ea.

De ce nu vrea Lidia Buble să se afișeze cu iubitul ei

Horațiu Nicolau este un om de afaceri de success, în vârstă de 61 ani. El este divorțat și are doi copii cu fosta lui soție. Lidia și Horațiu și-au ținut relația secretă mai bine de jumătate de ani până când presa i-a descoperit când se întâlneau.

Chiar dacă formează un cuplu de aproximativ 3 ani, cei doi refuză să se afișeze împreună la evenimente mondene.

Lidia Buble a spus că a învățat multe lecții importante din fostele ei relații, iar una dintre ele este că vrea să își țină viața persoanlă cât mai departe de ochii curioșilor și ai presei.

„Asta este foarte important, cel puțin pentru mine, să încep și să încerc să îmi țin viața personală cât mai privată și mai departe de ochii publicului. De-a lungul anilor m-am lovit de tot felul de evenimente mai neplăcute și atunci mi-am dat seama că, fiind totul mult mai privat, sunt mult mai fericită și mai liniștită. Și, oricum, consider că pe oamenii care mă urmăresc îi interesează mult mai mult meseria mea, adică muzica, ceea ce fac eu. Asta îmi doresc și eu să îi intereseze. Când o să fie să mă mărit, o să-i anunț (râde)”, a spus vedeta pentru unica.ro.

În trecut, Lidia a spus de mai multe ori că se vede măritată și cu mulți copii, dar în prezent artista refuză să vorbescă despre planurile de viitor cu iubitul ei.

Relația pe care o are Lidia a stârnit multe controverse în mediul online, însă ea nu s-a lăsat doborâtă de cuvintele răutăcioase care i-au fost adresate de-a lungul timpului, ci a dovedit faptul că cel mai important este ca ea să fie fericită cu adevărat.

„Sunt binecuvântată să am lângă mine un om care mă susține în totalitate și care îmi înțelege foarte bine partea artistică”, a mai precizat Lidia Buble. Se pare că Horațiu Nicolau îi oferă tot suportul emoțional de care ea are nevoie și nu are pretenția ca el să fie pus pe primul plan. Cu toate acestea, artista îi demonstrează cât de important este și cât de mult prioritizează relația pe care o au, făcând abstracție de cariera pe care o are.

„Eu cred că dragostea n-are limite. Nu ține cont de religie, de naționalitate, nu ține cont de absolut nimic. Când iubești cu adevărat, iubești, e simplu. Simți în tot corpul tău. Nu, nu cred că are vârstă (n.r.: dragostea)”, a mai adăugat Lidia Buble.