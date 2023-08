Motivul pentru care Mihai Petre a ajuns la spital. Ce s-a întâmplat și cum se simte în prezent după ce s-a accidentat în vacanță

Mihai Petre a ajuns la spital, după ce s-a accidentat în vacanța din Bulgaria. Acesta s-a accidentat în vauri și a ajuns la medic pentru a primi ajutor specializat.

Mihai Petre a fost nevoit să meargă la spital, la un medic specialist, după ce și-a rupt degetul în valurile mării, în vacanța din Bulgaria. Acesta este un aventurier înrăit, dar de data aceasta el a avut de plătit după ce s-a aruncat în valurile mării.

Mihai Petre a ajuns la spital, după ce s-a aruncat în valurile mării, în vacanța din Bulgaria. Cum se simte

Mihai Petre a publicat o imagine alături de un medic pe rețelele de socializare. Alături de fotografie, acesta a scris și câteva cuvinte prin care a explicat care a fost motivul pentru care a ajuns la consultație.

„Întotdeauna o plăcere să mă văd cu Dnul Doctor Vlad Predescu. Bine… recunosc că nu mă așteptam să îl vizitez la așa scurt timp de la ruptura de ligament colateral, cu o altă ruptură. De data asta e un deget, mic e adevărat, nimic grav, însă am avut parte de aceeași atenție, profesionalism și conversație de calitate care ajută enorm cred eu, în relația medic-pacient.

PS: aveți grijă cu valurile dacă sunteți la mare. Nu e bine să te lași dus de val întotdeauna :) Nici nu mi-am dat seama cum am fost luat de unul. Bine că m-am ales doar cu atât. Vacanță frumoasă!”, a scris Mihai Petre pe rețelele de socializare, în descrierea imaginii pe care a postat-o.

Mihai Petre a precizat tot ceea e s-a întâmplat, iar fanii săi i-au urat însănătoșire grabnică.

Elwira și Mihai, despre cele mai frumoase aminitiri împreună

Ea a povestit, la un moment dat, care a fost cea mai frumoasă amintire de la nunta ei cu Mihai Petre.

„Cea mai frumoasă amintire de la nuntă este cea în care au aterizat avionul cu musafirii și toată familia mea din Polonia. Ocupau aproape jumătate de avion! Am avut alături prietenii, familia, verișorii, inclusiv pe bunica mea, care a și dansat cu Horia Brenciu în seara respectivă! (râde) A fost un moment extraordinar de frumos.

Am avut și câteva obiceiuri din Polonia pe care le-am integrat și în nunta noastră. Am trăit și momente emoționante, pentru că tatăl lui Mihai decedase cu ceva timp în urmă, iar noi am avut o proiecție cu multe poze de familie. Cel mai mult ne-am bucurat de oamenii care ne-au fost alături. Chiar ne-am distrat la nuntă!”, a spus frumoasa soție a lui Mihai Petre, notează Elle.ro.

Se pare că există câteva ingrediente pentru care relația lor funcționează de atât de mult timp. Nu există gelozie, iar comunicarea fermă îi ajută să spună lucrurilor pe nume.

„Cred că ne declarăm cumva iubire zilnic, prin lucrurile mici. Nu există momente în care zicem: Hai să ne așezăm la masă și să ne spunem poezii!

S-a întâmplat așa în Asia pentru că s-a adunat foarte mult dor, dor de fete, dor de casă, dor de familie, de viața obișnuită, de zi cu zi. Cred că fiecare când este în Asia și simte acest dor, simte o mare ușurare în momentul în care pune totul pe hârtie și cumva le exteriorizează puțin.

Gelozie nu pot să zic că a existat. Ținem foarte tare unul la celălalt și cred că asta ne-a dat un soi de siguranță în relație. Suntem și cinstiți. Știe toată lumea că Mihai nu face sugar coating. El este foarte direct. Cred că asta ne-a ajutat puțin în relație pentru că tot ce ai pe suflet spui”, a spus Elwira, conform sursei citate anterior.