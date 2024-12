Imagini din casa Elenei Merișoreanu. Artista are o colecție impresionantă de haine și bijuterii

Elena Merișoreanu a făcut turul casei sale, iar dressingul artistei este de-a dreptul impresionant.

Elena Merișoreanu este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România. Aceasta locuiește într-o casă spațioasă, decorată cu obiecte dragi sufletului, aduse din toate colțurile lumii. De asemenea, Elena Merișoreanu are o colecție impresionantă de haine, pantofi și bijuterii, toate organizate cu mare atenție.

Cum arată casa în care locuiește Elena Merișoreanu

Elena Merișoreanu are o carieră îndelungată în muzica populară românească. A ajuns în inimile publicului nu doar datorită talentului, ci și prin eleganța de care dă dovadă cu fiecare apariție.

În urmă cu ceva timp, Elena Merișoreanu a făcut un tur al casei sale. Primele cadre au surprins livingul, un spațiu decorat cu obiecte moștenite de la familie sau aduse din diferite colțuri ale lumii.

„Aici e livingul, mă retrag când vreau să-mi scriu piesele, când vreau să mă reculeg, când vreau să creez”, a declarat acesta, potrivit Revista Viva.

Imaginile au continuat cu dormitorul Elenei Merișoreanu, un spațiu elegant, decorat cu piese de mobilier rafinate și texturi plăcute. Pe noptiere au fost surprinse două veioze deosebite, decorate cu cristale, care adaugă un aer sofisticat locului.

Elena Merișoreanu are un dressing impresionant

Elena Merișoreanu este o împătimită a modei și are un dressing impresionat. Artista are un stil sofisticat și avut grijă să își cumpere pantofi, haine de blană, rochii elegante și accesorii rafinate, pe care le ține la loc de cinste în garderoba sa.

„De pe unde am umblat, am luat câte ceva. Fetele mele au alte gusturi. Dar întotdeauna spune, cine dorește, eu le dau cu drag, pentru că sunt pantaloni, fuste și alte treburi. Și-au mai ales alea mici ale mele”, a spus Elena Merișoreanu, citată de Revista Viva.

La un moment dat, Elena Merișoreanu recunoștea că a cumpărat atât de multe haine încât nu are timp să le poarte pe toate. Artistei îi place să facă cumpărături, dar nu consideră necesar să investească în haine de firmă.

„Am atât de multe haine încât nu am timp o viață să le port pe toate. Îmi place să fac cumpărături. Da, dacă aș vinde tot ce am, aș cumpăra o casă. Nu port neapărat haine de brand, mi-au mai dat fata și nepoata mea genți de firmă, le prefer tot pe ale mele. Îmi place să cumpăr haine și bijuterii. Mă îmbrac adecvat vârstei mele, iar în tinerețe m-am inspirat de la colege, ce știam eu la 16 ani atunci când am ajuns în București. Sunt atât de multe lucruri frumoase, încât nu se merită să dau banii pe haine de firmă, oricum le port un sezon. Cătălin Botezatu m-a admirat, a spus că știu să mă îmbrac, și da, știu ce trebuie să ascund”, a mărturisit Elena Merișoreanu, citată de sursa menționată mai sus.

