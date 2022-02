Motivul real pentru care Bianca Drăgușanu își vinde hainele. Nimeni nu se aștepta la așa ceva

Bianca Drăgușanu spune că își dorește să-și vândă hainele de firmă pe care le deține și cere sume frumușele pentru ele. Iată care este motivul pentru care face un asemenea gest.

Bianca Drăgușanu își vinde hainele de firmă. Care este motivul real pentru care face asta

Bianca Drăgușanu a decis să-și vândă hainele de firmă pentru a-și cumpăra altele noi. Motivul nu ar fi deloc acela că ar fi rămas fără bani, așa cum s-a crezut, ci doar vrea să investească într-o garderobă nouă.

„Mă excită mult să-mi cumpăr haine scumpe. Nu-mi place să port ce are toată lumea, valabil si la bărbații din viața mea. Am cheltuit peste 40.000 de euro în ultima lună doar pe haine numai de firmă. Nu beau, nu fumez, nu am vicii. Investesc mult în mine pentru că mă iubesc mult', a declarat aceasta pentru playtech.ro.

Iată ce sume cere Bianca Drăgușanu pentru hainele sale:

„Îmi vând lucrurile din dulap. Nu le am purtat când le-am cumpărat, atunci când ai adrenalina shoppingului, deci nu le mai iau. Am vândut o rochie de 2000 de euro doar cu 250 de euro.

Recent, îmi cumpărasem o geantă de 2.600 de euro pe care am dat-o cu 1500 de euro. În schimb, unele genți nu și-au pierdut dn valoare și în această situație nu scad prea mult la preț. Ce vând îmi acoperă ce cumpăr', spune Bianca.

Bianca Drăgușanu a ieșit într-o zi obișnuită cu bijuterii de peste 100.000 de euro

Vedeta și-a făcut apariția pe străzile Capitalei îmbrăcate în branduri din cap până-n picioare, iar accesoriile valoroase ajung să coste enorm. Cancan.ro a surprins-o pe focoasă în timp ce se pregătea să intre în atelierul său, iar apariția sa nu a putut fi trecută cu vederea de paparazzi.

În timp ce își scotea bagajele cu materiale și haine de firmă din portbagajul mașinii, fotografii au reușit să surprindă unghiuri care au scos în evidență bijuteriile foarte cunoscute pe care le poartă și nu numai.

Acesta avea la ea ceas în valoare de 60.000 de euro, dar și brățări de aur cu diamante, prețul lor fiind de 37.000 de lire sterline, o geacă de 2.000 de euro o poșetă de 9.000 de euro. În total, aceasta purta accesorii și obiecte vestimentar de peste 100.000 de euro. Imaginile cu apariția spumoasă pot fi văzute pe CanCan.ro.

Nu doar hainele și bijuteriile sunt preferatele ale, ci și operațiile estetice. Bianca Drăgușanu este o împătimită a operațiilor estetice și a transformărilor repetate. Ea nu se poate rezuma la un singur look și alege să apară mereu schimbată și cu îmbunătățiri vizibile.

