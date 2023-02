Multe vedete s-ar feri să recunoască. Ce meserie a avut Doinița Oancea înainte de a deveni actriță. „Tu vorbești serios?”

Până la vârsta de 39 de ani, actrița din serialul Lia, marca Antena 1, se poate mândri cu o carieră de succes. Și-a urmat visul, iar acum este o actriță iubită de mulți români.

Meseria pe care Doinița Oancea a avut-o înainte să devină faimoasă. Ce a recunoscut actrița

Doinița Oancea a făcut senzație pe vremea telenovelelor românești, însă înainte de a ajunge actriță, bruneta a lucrat ca dansatoare. Chiar dacă lucra la o companie de spectacole ca director, mai avea și alte atribuții, inclusiv să fie și femeie de serviciu.

„M-am dus acolo ca să dansez și m-au pus și director adjunct, dar eu le făceam pe toate. Eram și femeie de serviciu, deci spălam și pe jos, stăteam și la repetiții și dansam, mă ocupam și de tot. Deci am fost așa de toate”, a spus ea în podcastul lui Horia Brenciu.

La podcast, a luat parte și actrița Carmen Tănase, care la auzul veștii, a întrebat dacă „vorbește serios”.

Doinița Oancea joacă în serialul Lia, de la Antena 1

Doiniţa Oancea şi Alexandru Ion, doi tineri actori din noua generaţie, fac parte din distribuţia serialului Lia, produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production şi difuzat de Antena 1. Cei doi joacă rolurile lui Gabi şi Pavel, soţ şi soţie în serial, şi totodată personaje cu roluri-cheie în poveste.

Serialul îi dă posibilitatea Doiniţei Oancea să revină pe platoul de filmare alături de oameni dragi ei. În Lia, Doiniţa o interpretează pe Gabi, o soţie manipulatoare, care ştie tot ce se întâmplă în casă.

„Mă bucur mult că fac parte din acest nou proiect. Încă de când am citit primele episoade, mi-a plăcut tare mult cum se dezvăluie personajele şi firul poveştii.

Am rezonat cu Gabi a mea încă de la primele replici. E colorată, puţin acidă, atunci când e cazul, simpatică, ironică, inteligentă şi foarte intuitivă!”, a dezvăluit Doiniţa, completând.

„Pe Pavel, Gabi l-a luat pentru bani, pentru că aşa e ea, oportunistă, îi manipulează pe toţi şi face orice ca să îşi asigure locul cât mai sus în societate”.

Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul Lia – soţia soţului meu a avut premiera pe 12 ianuarie, de la 20:30, la Antena 1. Producţia se difuzează în fiecare joi la Antena 1 și este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem - Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion.

Protagoniștii noului serial de la Antena 1 sunt Ana Bodea, care îşi face debutul ca actriţă cu acest rol, Ştefan Floroaica, multiplu medaliat la campionatul Naţional de Brazilian Jiu Jitsu şi actriţa Ioana Blaj, cunoscută publicului de serial din rolurile Iza (Fructul Oprit), Irina (Sacrificiul) sau Rodica (Adela).

