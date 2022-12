Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 21 decembrie 2022. Doinița Oancea și Liviu Vârciu au vizitat o familie de romi. Ce au văzut

După o zi plină de activități și cu un spectacol întreg de organizat care bătea la ușă, echipa emisiunii a profitat de un mic moment de relaxare pentru a-și trage suflul. Vedetele au mâncat și au ciocnit câte un pahar, însă în scurt timp au pornit din nou la drum, pentru a fi gata cu pregătirile show-ului.

Paula Chirilă și Cătălin Cazau au fost trimiși să rezolve problema meselor și a scaunelor pentru spectacol, în timp ce Andrei Ștefănescu și Nea Marin au mers în centrul orașului pentru a pregăti locația pentru show-ul ce avea loc în doar câteva ore.

Liviu Vârciu și Doinița Oancea au vizitat o familie de romi. Cum au fost primiți

Cei mai norocoși au fost de departe Liviu Vârciu și Doinița Oancea, care au fost trimiși la locuința unei familii tradiționale de romi.

„Vă duceți la o familie de romi, pentru că acolo o să găsiți lucruri minunate”, i-a îndemnat Nea Marin. Familia i-a primit pe cei doi cu multă căldură, iar tinerele i-au așteptat cu sticle de vin în fața casei, îmbrăcate în straiele lor tradiționale. „Ce frumoase sunteți”, a remarcat Doinița.

Vedetele au vizitat apoi locuința, pe care au catalogat-o ca fiind plină de lux și opulență și, curioși din fire, au aflat și câteva noi detalii despre obiceiurile romilor. Una dintre fiicele familiei urma să cânte în cadrul spectacolului organizat de Nea Marin.

„Toți erau bucuroși, veseli și primitori. Când am intrat în casă, totul pe lux și opulență”, a zis Vârciu.

„Strălucea tot”, a fost de părere și Doinița. „Noi suntem veniți de la câmp”, a mărturisit actrița membrilor familiei, care erau aranjați din cap până în picioare.

„Ne-au povestit puțin despre tradițiile vechi”, a explicat Doinița. „Voi, astea mai tinere, mai comentați în fața bărbatului?”, a fost curios Liviu Vârciu, iar cei prezenți s-au amuzat pe marginea întrebării.

Târgul lui Nea Marin, un succes: „Cel mai bun spectacol de până acum”

Vedetele nu au mai zăbovit și s-au îndreptat, la rândul lor, către spectacol, acolo unde târgul lui Nea Marin era deja în toi. Așa cum au promis, toți cei pe care i-au vizitat de-a lungul acestor zile au răspuns pozitiv invitației de a participa, însoțiți, bineînțeles, de produsele lor.

Târgul lui Nea Marin a fost un real succes, fiind vizitat și de către Moș Crăciun. La spectacol au participat și vedetele, care au mărturisit că au fost încercate de emoții înainte de a urca pe scenă. Și Nea Marin a făcut show în fața publicului, dansând.

„Toate numerele au fost extraordinare. (..) Este cel mai bun spectacol pe care l-am făcut până acum”, a concluzionat Nea Marin.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.