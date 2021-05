Naomi Campbell a anunțat că a devenit mamă în urmă cu puțin timp. Prima fotografie cu bebelușul

Naomi Campbell, modelul în vârstă de 50 ani, a făcut marele anunț la care fanii nu se așteptau. Frumoasa brunetă a devenit mămică și a postat deja prima poză cu bebelușul ei.

La descrierea fotografiei, Naomi a adăugat:

“A beautiful little blessing has chosen me to be her mother, So honoured to have this gentle soul in my life there are no words to describe the lifelong bond that I now share with you my angel. There is no greater love.” (O micuță binecuvântare m-a ales pe mine să îi fiu mama. Sunt atât de onorată să am în viața mea un suflet atât de inocent că nu îmi găsesc cuvintele să descriu legătura pe viață pe care o am acum cu îngerașul meu. Nu există dragoste mai mare).

Mesajul înduiosător al lui Naomi a atras atenția tuturor fanilor săi, iar fotografia adorabilă a strâns mii de aprecieri în doar câteva minute și alte câteva mii de comentarii de felicitare a proaspetei mămici.

Publicațiile internaționale speculează că modelul a apelat la o mamă surogat.

Naomi Campbell și-a exprimat de mult timp dorința de a avea un copil

Deși de-a lungul timpului presa a speculat de nenumărate ori că Naomi ar fi fost însărcinată, vedeta nu a vrut să răspundă în niciun fel tuturor zvonurilor despre când va deveni mamă.

Campbell a avut o carieră de succes în lumea modelingului și a decis totuși să vorbească despre familie și dorința ei de a deveni mămică.

În 2020, celebrul model s-a despărțit de iubitul ei miliardar, Vladislav Doronin, după ce s-au dat în judecată unul pe celălalt pentru bunurile pe care le aveau de împărțit.

Naomi a mai declarat în trecut că se simte norocoasă pentru faptul că știința o va putea ajuta oricând să devină mamă și că, de asemenea, nu simte nevoia neapărat de a avea lângă ea un partener care să reprezinte figura tatălui pentru copilul ei.

Cum a devenit faimoasă Naomi Campbell

Frumusețea ei nu putea să fie trecută cu vederea. Când a împlinit 15 ani, a fost descoperită de agenția de modeling Synchro din Londra. Lucrurile au evoluat foarte repede. Un an mai târziu, apărea pe copertele revistelor sau în diferite reclame.

Regina catwalk-ului, Naomi Campbell, fură privirile cu fiecare apariție a sa. Este, cu siguranță, cea mai cunoscută femeie de culoare care a defilat pe o scenă. Negresa a avut înalțimea ideală pentru modeling și se laudă cu cele mai sexy picioare.

Formele sale perfecte i-au adus numeroase participări în diverse videoclipuri muzicale. A fost aleasă de către cei mai cunoscuți artiști din lume, precum Michael Jackson, regele muzicii pop. Naomi apare în ipostaze extrem de senzuale în videoclipul melodiei ''Closet'' a artistului.

Naomi Campbell s-a născut în 1970, în Streatham, sudul Londrei, într-o familie de artiști. Mama ei era dansatoare în trupa Fantastica și pentru că avea multe spectacole, micuța Naomi mergea cu ea peste tot prin Europa.

În prezent, Naomi Campbell este încă foarte activă, fiind implicată în multe proiecte. Pe lângă cariera de model, Campbell este o femeie de afaceri de succes, o feministă convinsă și o umanistă desăvârșită.

A organizat de-a lungul anilor evenimente caritabile. Și-a îndreptat atenția și către problemele din Africa, susținând infrastructura de acolo și drepturile femeilor. Ba chiar a fost numită ''nepoata de onoare'' de către marele Nelson Mandela.