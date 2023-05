Nasrin Ameri, prima ședință foto cu burtica de gravidă la vedere. Cum arată, dar și cum se simte în ultimul trimestru de sarcină

Pe Nasrin Ameri o mai desparte foarte puțin timp până va deveni mamă pentru prima dată. Pentru a imortaliza ultimele săptămâni de sarcină, vedeta de televiziune a realizat o ședință foto inedită, iar una dintre imagini a publicat-o și pe contul său de Instagram. Hai să vezi despre ce este vorba!

Cum arată Nasrin Ameri în ultimul trimestru de sarcină

Înainte de a-și ține copilul în brațe, Nasrin Ameri a dorit să surprindă ultimele săptămâni în care își mai poartă în pântece primul copil. Astfel, vedeta și-a luat soțul de mână, dar și mai multe ținute din garderobă și s-a fotografiat cu burtica la vedere.

Cu toate că apare în ipostaze diferite, în toate imaginile predomină un lucru: fericirea de nedescris pe care o simte Nasrin Ameri în aceste momente.

În una dintre fotografii, vedeta de televiziune poartă o rochie roșie, cu un decupaj care îi pune în evidență sarcina avansată. În alte imagini, Ameri Nasrin apare cu o pereche de pantaloni negri și o vestă mulată, dar și cu o cămașă neagră, strânsă în talie și o pereche de pantaloni de piele, în timp ce își privește fericită și emoționată burta.

Dintre toate fotografiile, cea de cuplu, publicată și pe contul său de Instagram, este de departe cea mai emoționantă.

Deși nu se mai poate mișca la fel de ușor ca înainte, Nasrin Ameri a mărturisit că face sport în continuare și are grijă la alimentație. În plus, frumoasa brunetă a mai dezvăluit că a luat doar 14 kilograme până acum:

„Poate că nu mă mai mișc cu atâta ușurință ca până acum, dar continui să fac exerciții, am norocul că nu rețin apa, deși beau între 2-4 litri pe zi. Am luat 14 kg până acum. Medicul mi-a spus că am luat cât a trebuit, nici prea mult, nici prea puțin. Totuși, mi-aș dori să mă opresc aici.”, a afirmat Nasrin Ameri pentru Unica.ro.

Cum se pregătește Nasrin Ameri pentru venirea pe lume a băiețelului ei

Nasrin Ameri susține că, deja, a pus totul la punct pentru ziua cea mare, pregătindu-și până și bagajul de maternitate, potrivit Unica.ro.

Vedeta de televiziune, dar și realizatoarea podcastului „Ameritat cu Nasrin”, mai spune că abia așteaptă să își cunoască băiatul:

„Mai este puțin până când ne vom cunoaște îngerașul. Sunt aproape de finalul celui de al treilea trimestru. Prin urmare, încerc să nu mai fac efort ca până acum. Mi-am dorit să punem totul la punct și am reușit. Cumpărături, camera lui bebe este gata, chiar și băgăjelul meu pentru maternitate este pregătit. Mă simt foarte bine, ultima perioadă fiind ceva mai diferită, ce-i drept.”, a mai relatat fosta prezentatoare de la Antena Stars, citat de sursa menționată mai sus.

Ameri Nasrin și Florin formează un cuplu de opt ani, căsătorindu-se în anul 2022. Ulterior, în luna februarie a acestui an, frumoasa prezentatoare TV a anunțat că familia lor se va mări cu încă un membru, cei doi așteptând un băiețel.

