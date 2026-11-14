Natalia Mateuț va pleca în Maldive de ziua ei. Cu cine alege vedeta de la Antena Stars să petreacă

Natalia Mateuț și-a făcut planurile pentru vacanța de iarnă. Vedeta de la Antena Stars va pleca în Maldive după ziua de naștere și a dezvăluit cu cine va petrece.

Natalia Mateuț se pregătește pentru o vacanță exotică în Maldive, unde își va sărbători ziua de naștere. Vedeta de la Antena Stars a dezvăluit că escapada va fi una specială și va îmbina timpul petrecut alături de familie cu momente romantice.

Natalia Mateuț, vacanțe scurte în străinătate, atunci când programul îi permite

Deși este adesea văzută în vacanțe, Natalia Mateuț spune că muncește mult și că escapadele sale sunt, de cele mai multe ori, destul de scurte. Vedeta de la Antena Stars profită de weekenduri pentru a călători în afara țării, atunci când timpul și bugetul îi permit.

„Văd că toată lumea știe de vacanțele mele minunate, de aici plec să-mi fac bagajul, nu vă fac în ciudă, și eu muncesc mult, de multe ori pare că plec foarte mult, plec des, dar foarte scurt, pentru că vineri cu duminică trece imediat și atunci încerc să-mi fac viața frumoasă, părând că plec foarte mult, dar nici nu apuc să urc în avion că mă și întorc. Trece repede weekendul, dar de cele mai multe ori aleg să-l petrec în afara țării, atât timp cât îmi și permite timpul, bugetul etc.”, a povestit Natalia Mateuț.

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Natalia Mateuț va petrece o parte din vacanță în Maldive

Când vine vorba despre concediile mai lungi, vedeta preferă destinațiile exotice. Natalia Mateuț spune că are ocazia să se bucure de astfel de vacanțe doar de două ori pe an: vara, când își ia o lună liberă, și iarna.

Anul acesta, vedeta de la Antena Stars a ales Maldive. Plecarea va avea loc după ziua ei de naștere, iar vacanța va dura până aproape de Crăciun.

Natalia Mateuț a dezvăluit și că nu va petrece tot concediul în același mod. O parte din timp va fi dedicată familiei, iar apoi va continua vacanța într-o atmosferă romantică, alături de o altă persoană.

„Vacanțe lungi și exotice, pentru că am parte de ele foarte rar și anume de două ori pe an, când am vacanță, vara când am o lună și mă pot bucura mai mult de o experiență de vacanță, și iarna, când acolo într-adevăr merg în destinații exotice, cum o să fie și anul acesta când voi pleca în Maldive. O să-mi sărbătoresc cumva ziua de naștere acolo.

O să fie după ziua mea plecarea, dar cumva leg data aceasta și până spre Crăciun. O să fie o parte din familie, după care o să plec în altă parte cu altcineva, o să fie ceva combinat, o să fie și family și romantic”, a mai spus vedeta de la Antena Stars.

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