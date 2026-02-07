Antena Căutare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare

Natalia Mateuț, în vârstă de 35 de ani, este prezentatoarea emisiunii VIața fără filtru de pe Antena Stars. Înainte de a prezenta emisiuni și de as fi o prezență constantă pe micile ecrane, fiica lui Dorin Mateuț a cochetat cu actoria.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 07 Februarie 2026, 08:00 | Actualizat Joi, 05 Februarie 2026, 17:08
Natalia Mateuț a jucat alături de Mihai Bendeac în Băieți de oraș | Antena 1

Natalia Mateuț a avut apariții episodice în unul dintre cele mai iubite seriale din România, Băieți de Oraș. Înainte de a fi prezentatoare, Natalia a fost prezentă pe platourile de filmare în producțiile lui Mihai Bendeac.

Natalia Mateuț a jucat în producțiile lui Mihai Bendeac de la Antena 1. Prezentatoarea a apărut în Băieți de oraș

„Pe vremuri am jucat cu Mihai Bendeac la Antenă. Am avut o supercolaborare atunci și el a fost supermișto cu mine. Și chiar am legat o amiciție. I-a plăcut de mine, m-am descurcat. Am vorbit atunci să mai continui, dar fix în perioada în care filmam cu el, am primit un post la Antena Stars, să prezint știrile mondene. Și cumva i-am zis lui Mihai Bendeac că nu mai pot continua, pentru că mă dedic total jobului”, spunea Natalia Mateuț pentru Libertatea.

În Băieți de Oraș, Natalia Mateuț era acea femeie frumoasă care îl fermeca pe Roby Roberto. A apărut de mai multe ori, ba în rol de asistentă, ba de tânără superbă care a greșit scara blocului și a ajuns la ușa personajului lui Bendeac.

Natalia a mai jucat și în În puii mei. După aparițiile sale în proiectele lui Mihai Bendeac, Natalia Mateuț prezentat știrile mondene la Antena Stars. Vezi AICI unul dintre episoadele cu Natalia Mateuț.

„În televiziune, nu! (n.r. nu i s-a întâmplat să se panicheze) Poate că la început existau momente în care aveam blank. Se întâmpla să fiu în direct, să nu am idei și să nu știu ce mai vreau să mai zic, deși initial poate că plecasem cu o idee. Se întâmplă! Asta era la început și cred că toți trecem sau am trecut prin asta! Așa, de TV, nu am vreo frică! Orice se întâmplă, reușesc să o dreg din mers!”, a povestit Natalia Mateuț pentru ego.ro.

Din ianuarie 2025, Natalia Mateuț prezintă Viața fără filtru

Iubesc provocările și ieșirile din rutină, iar pentru mine această emisiune vine într-un moment important al maturizării și al viitorului meu. Îmi doresc să aducem în fața oamenilor povești frumoase și emoționante de viață, care să reprezinte adevărate lecții motivante pentru noi toți, dar și vedete importante pe care le veți putea urmări în momentele lor cele mai vulnerabile, așa ca într-o Viață fără filtru”, a declarat Natalia Mateuţ despre rolul său la cârma emisiunii de la Antena Stars.

Fenomenul „Băieți de oraș” cu Roby (Mihai Bendeac) și Malone (Vlad Drăgulin) în prim plan, şi-a lansat primul film pe marile ecrane.

„A fost o călătorie superbă. Dacă m-ai fi întrebat acum doi ani, ți-aș fi spus că nu aș mai face asta. În primul rând, îmi era teamă de cum arătăm noi acum, raportat la cum arătam în urmă cu şapte ani, dar producătorii au fost suficient de drăguți încât să ne trimită să facem botox. După asta, când ne-am uitat în oglindă am zis ‘Ok, s-ar putea să funcționeze’”, povestește Mihai Bendeac despre provocările care au venit cu noul proiect cinematografic.

