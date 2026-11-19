Nea Mărin a vorbit deschis despre perioada în care nu avea o situație financiară bună, dar și despre munca depusă pentru a ajunge acolo unde este acum. Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, cunoscutul coregraf a povestit că dansul popular a fost principala sa sursă de venit. Iată ce salariu avea!

Nea Mărin este astăzi unul dintre cei mai cunoscuți coregrafi din România și se bucură de succes atât în lumea dansului popular, cât și în televiziune. Puțini sunt însă cei care cunosc greutățile prin care a trecut la începutul vieții și eforturile pe care le-a făcut pentru a-și construi cariera.

Recent, acesta a vorbit fără rețineri despre trecutul său și despre perioada în care banii nu erau deloc suficienți.

Câți bani câștiga Nea Mărin în perioada Revoluției

Nea Mărin a dezvăluit că a fost unul dintre oamenii care au reușit să își construiască o carieră și să se întrețină din pasiunea pentru dans.

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Pe lângă salariul pe care îl primea, acesta avea și alte activități din care obținea bani. Astfel, veniturile sale lunare ajungeau la aproximativ 7.000-8.000 de lei, o sumă considerabilă pentru acea perioadă.

Coregraful a explicat că salariul său de bază era cuprins între 2.500 și 2.700 de lei, însă spectacolele și evenimentele la care participa îi aduceau câștiguri suplimentare.

Nea Mărin nu a uitat de unde a plecat

Chiar dacă a ajuns să câștige bine din meseria sa, Nea Mărin spune că nu a fost niciodată o persoană care să cheltuiască fără măsură. Acesta a mărturisit că nu a avut obiceiul să fumeze sau să piardă bani la petreceri și că a învățat încă din copilărie cât de important este să fie chibzuit.

În spatele acestei discipline s-a aflat și copilăria dificilă. Coregraful a recunoscut că a crescut într-o familie cu posibilități materiale reduse, iar experiențele de atunci l-au făcut să aprecieze mai mult ceea ce a reușit să construiască de-a lungul anilor.

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