Nea Marin a fost invitat în emisiunea Furnicuțele, acolo unde a vorbit despre parcursul său în televiziune, dar și despre colecția de jocuri populare românești pe care o deține.

Nea Marin, cel mai mare colecționar de jocuri populare românești. Ce spune despre "averea" sa impresionantă: "Peste 1600..." | antena 1

Nea Marin continuă să surprindă prin energia și pasiunea sa pentru tradițiile românești. Deși este cunoscut de publicul larg pentru aparițiile sale în televiziune, acesta are și o preocupare căreia îi dedică mult timp: colecționarea jocurilor populare românești.

Nea Marin, cel mai mare colecționar de jocuri populare românești

A adunat până acum nu mai puțin de 1.600 de jocuri, iar pasiunea sa pentru folclor și tradiție rămâne la fel de puternică.

Ajuns la vârsta de 69 de ani, Nea Marin demonstrează că dragostea pentru ceea ce faci nu ține cont de timp sau de vârstă. De altfel, acesta vorbește cu entuziasm despre lucrurile care îl țin aproape de lumea tradițiilor și despre dorința de a duce mai departe obiceiurile românești.

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Un alt capitol important din viața sa este legat de televiziune. Nea Marin a povestit că, atunci când a intrat în acest domeniu, nu se gândea că va rămâne atât de mult timp în fața camerelor de filmat. Planul inițial era să participe la un singur sezon, însă anii au trecut, iar experiența s-a transformat într-un parcurs de două decenii.

„Așa am zis și eu când am venit în televiziune: am zis un sezon și au trecut 20 de ani”, a mărturisit acesta, cu umorul care îl caracterizează.

Nea Marin a adunat 1.600 de jocuri populare românești

Dincolo de proiectele de televiziune, Nea Marin își păstrează o legătură strânsă cu dansul și jocurile populare. Colecția sa numără aproximativ 1.600 de jocuri românești, o cifră care vorbește despre interesul și implicarea sa în păstrarea patrimoniului folcloric.

Pasiunea nu este una de moment, ci face parte din viața sa de zi cu zi. De opt ani, Nea Marin este prezent zi de zi la bazin, în București, loc în care își desfășoară activitatea și continuă să fie aproape de ceea ce iubește, adică înotul.

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Pentru el, tradițiile nu reprezintă doar amintiri din trecut, ci o parte vie a identității românești, care trebuie cunoscută și transmisă mai departe. Iar colecția impresionantă de jocuri populare este una dintre dovezile acestei dedicări.

La 69 de ani, Nea Marin nu pare pregătit să renunțe la lucrurile care îi dau energie. Fie că este vorba despre televiziune, dans sau pasiunea pentru folclor, el continuă să își urmeze drumul cu aceeași implicare. Așa cum lasă să se înțeleagă și din povestea sa, atunci când iubești cu adevărat ceea ce faci, găsești mereu motive să mergi mai departe.