“Nici doctorii nu-și pot da cu părerea”. Ce spun apropiații despre starea de sănătate a Danei Roba. Declarații sfâșietoare

Prieteni din anturajul Danei Roba sunt înmărmuriți de situația gravă în care se află aceasta, după ce a fost victima celui care îi este soț. Bărbatul ar fi premeditat atacul, spun anchetatorii, după ce Dana Roba i-a cerut divorțul, tot el a fost cel care a alertat 112 după ce a conștientizat starea gravă în care se afla soția lui în noaptea cumplitului atac. Agresorul este cercetat acum pentru tentativă de omor.

După ce a ieșit din operația de nouă ore, intervenție care a avut loc la un spital din Timișoara, Dana Roba a putut răspunde întrebărilor adresate de anchetatori doar clipind din ochi sugerând răspunsurile “da” și “nu”. Ea se află în incapacitatea de a-și folosi membrele și picioarele, la fel și funcția vorbirii din cauza loviturilor brutale suferite în urma atacului. Ultimele detalii despre starea sa de sănătate sunt incerte, potrivit prietenilor din anturajul său. Personalul medical este rezervat în ceea ce privește refacerea completă a victimei.

Ce spun apropiatii despre starea de sănătate a Danei Roba: “Din câte am înțeles, doctorii nu știu nici dacă va mai putea să meargă”

Potriviti Fanatik.ro, cântăreața de muzică populară Alina Radi, bună prietenă a Danei Roba, este extrem de îngrijorată pentru viața Danei Roba. Victima va fi supusă unei noi operații, însă medicii sunt rezervați cu privire la șansele de recuperare.

„Dana a ieșit din operație, dar încă nu se poate pronunța nimeni dacă va fi bine sau nu. Nu se știe dacă își mai revine și nici care va fi starea ei pe viitor. Numai dacă face Dumnezeu vreo minune…A ieșit din operația aia care a durat vreo nouă ore. Nu pot să-și dea nici măcar doctorii cu părerea referitor la care va fi starea ei pe viitor. Din câte am înțeles, doctorii nu știu nici dacă va mai putea să meargă, dacă va rămâne o legumă, dacă va fi bine. Toate filmulețele cu ea au devenit virale, tot orașul vorbește despre asta. Nu are voie nimeni să intre la ea momentan. Eu am mai vorbit cu sora ei și am înțeles că trebuie să meargă să vadă fetele și pe Dana. Nu știu dacă îi vor da voie să urce la ea în salon”, a spus Alina Radi, potrivit publicației Fanatik.

Detalii cumplite despre ce a pățit Dana Roba. Ce spun medicii despre urmările atacului

Dana Roba a fost lovită de mai multe ori cu ciocanul de soțul cu care e în divorț. Gestul extrem de violent ar fi fost unul premeditat, cred autoritățile.

Bărbatul și-a gândit fapta, sunt de părere anchetatorii. Potrivit acestora, el s-ar fi asigurat că cei doi copii ai lor se află la bunici, astfel încât să rămână singuri în apartamentul familiei lor.

Primele informații indică faptul că bărbatul, în vârstă de 45 de ani, i-ar fi dus pe cei doi copii la bunici și a așteptat ca femeia să adoarmă înainte de a o ataca. Vecinii au fost cei care au alertat Poliția, speriați fiind de țipetele Danei Roba.

Medicii spun că loviturile au fost atât de dure, încât femeia ar putea rămâne cu semne toată viața. Ea a suferit multiple leziuni la nivelul capului și la mâini.

