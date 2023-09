Nicolae Guță, declarații halucinante după ce fiul lui ar fi fost prins drogat la volan. Mașina lui Nicu a sărit în sanț | VIDEO

Nicu Guţă, unul dintre cei 12 copii Nicolae Guţă, ar fi fost prins conducând sub influența substanțelor interzise. El a fost la un pas de o tragedie, după ce a sărit cu mașina într-un șanț.

Nicu Guţă, unul dintre cei 12 copii Nicolae Guţă, ar fi fost prins conducând sub influența substanțelor interzise. El a fost la un pas de o tragedie, după ce a sărit cu mașina într-un șanț. | Capturi Antena Stars & Capturi Facaebook

Nicu Guță, fiul lui Nicolae Guță, ar fi fost prins drogat la volan în noaptea de sâmbătă spre duminică, transmite Antena3 CNN. Potrivit informațiilor, incidentul a avut loc în Petroșani, iar bărbatul în vârstă de 31 de ani a fost găsit cu mașina în șant, de către polițiștii care patrulau zona.

Acesta era agitat și vorba incoerent și deși nu cosumase alcool, a ieșit pozitiv la Drug Test. Ulterior, fiul lui Nicolae Guță a fost dus la spital pentru a i se recolta probe biologice.

"La data de 02 septembrie 2023, în jurul orei 23:10, polițiștii care se aflau în misiune de patrulare pe strada Livezeni, din Petroșani, au observat un autoturism care era ieșit în afara părții carosabile, iar la volanul mașinii a fost depistat un bărbat în vârstă de 31 de ani, din Municipiul Petroșani, care era agitat și incorect în vorbire.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, însă, ca urmare a testării cu aparatul Drug-Test, a ieșit pozitiv la substanță psihotropă, motiv pentru care i-au fost recoltate probe biologice, în vederea determinării prezenței, în organism, a substanțelor psihotrope.

Cu ocazia controlului, în autoturism a fost găsită o țigară confecționată artizanal și trei muguri de plante, care au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală și au suspendat dreptul bărbatului de a conduce autovehicule (a fost eliberată dovadă înlocuitoare, fără drept de circulație)", se arată în comunicatul Poliţiei Hunedoara.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Nicolae Guță își vinde palatul. Cum arată și cât costă să cumperi proprietatea de lux a cântărețului

Prima reacție a lui Nicolae Guță după ce fiul lui, Nicu Guță, ar fi fost găsit drogat la volan

Contactat de Antena Stars, Nicolae Guță a făcut o serie de declarații halucitante la adresa fiului său din prima căsnicie. Manelistul a dezvăluit că ei nu mai țin legătura, dar că nu îl miră cu nimic că băiatul a fost găsit în această stare.

„Ce s-a întâmplat nu mă miră. Mi se pare totul normal și ok în modul în care își duce el viața, adică nu e viață, până la urmă. E distrugere de viață. El are probleme cu stația de calcul, la el nu merge stația de calcul, e defectă într-un mod în care nu se mai repară. (...) Are o viață nu haotică, dezastruoasă.

Dacă scriam cât am discutat cu el, probabil că ieșea un dosar, un milion de pagini.", a spus el la Star Magazin.

Întrebat dacă au vorbit după accident, manelistul a mai povestit că Nicu Guță a nu se află la primul eveniment rutier grav. El a mai fost implicat într-un accident prin care a scăpat, ca prin minune, cu viață, deși a rămas încarcerat și a trecut prin mai multe operații.

„La ce bubuituri și-a dat el. La ultimul accident, sau nu știu la care dintre ele, că a avut mai multe, la ce bubuituri și-a dat de au venit cu elicopterul, și-au tăiat mașina, operat 13 ore, apoi 15 ore, apoi 10 ore, ce a pățin acum e ceva banal, e cum ar fi o repetiție, cum facem noi lăutarii.

Nu am luat legătura cu el pentru că nu mă mai interesează demult ce face el. Dacă el nu mai ține la viața lui și dacă el a ales o viața draconică și varianta cea mai rea... El trebuia să nu mai fie în viață de la accidentul ăla. A avut noroc și a scăpat și în loc să își vadă de treaba lui o comite din nou și din nou” , a mai declarat Nicolae Guță.

Citește și: Cine este Sonia Ferrari, nepoata lui Nicolae Guță care și-a făcut schimbare de gen. A fost prinsă, recent, circulând fără permis

Nicu Guță sau Nicușor este unul dintre cei patru copii ai manelistului cu prima lui iubire, Mariana. Nicolae Guță mai are alți 11 copii, trei din aceeași relație și alți patru pe care nu i-a mai recunoscut.