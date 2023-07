Cine este Sonia Ferrari, nepoata lui Nicolae Guță care și-a făcut schimbare de gen. A fost prinsă, recent, circulând fără permis

Sonia Ferrari a fost surprinsă de polițiști conducând fără permis de conducere, la bordul unei mașini de lux. Nepoata manelistului Nicolae Guță a explicat însă cum au stat lucrurile în realitate, având o poveste diferită de cea a oamenilor legii.

Polițiștii i-ar fi deschis dosar penal pe numele său, după incident. Iată ce a povestit nepoata lui Nicolae Guță!

Sonia Ferrari, nepoata lui Nicolae Guță, a fost prinsă, recent, circulând fără permis. Ce declarații a făcut

Sonia Ferrari este nepoata manelistului Nicolae Guță. Duminică, ea a fost prinsă de polițiștii bucureșteni la volanul unei mașini Mercedes, circulând fără permis, în zona de nord a Capitalei, notează Newsweek.

Oamenii legii ar fi dus-o pe blondină la Secția 9 de poliție, pentru audier, dar și pentru a i se deschide dosar penal, pentru că a circulat fără să aibă permis de conducere. La rândul ei, nepoata lui Nicolae Guță susține că este nevinovată și, mai mult, există dovezi cum că nu ea a condus mașina. Dimpotrivă, Sonia Ferrari crede că întreaga poveste i-ar fi fost înscenată.

„Nu am condus eu, a condus altcineva. M-a legitimat încă din secunda de când noi am oprit deja mașina. Eu am dovezi că nu am condus eu. Persoana care a condus a fost cu mine și se poate dovedi prin camere.

Mie mi-e puțin cam totul ciudat, pentru că am fost filmați înainte să oprim mașina, eu cred că cineva m-a pupat de **** și a fost totul premeditat. Am văzut filmări din trafic, înainte să se prindă poliția”, a declarat Sonia Ferrari, la Antena Stars.

Cine este Sonia Ferrari. Blondina a fost, inițial, nepotul lui Nicolae Guță, înainte să-și facă schimbare de gen

Marcel Guță a fost nepotul celebrului manelist până la vârsta de 26 de ani, când și-a dorit să devină femeie. Sonia Ferrari și-a schimbat genul, apelând la specialiștii din Thailanda, operație pentru care a plătit 50.000 de euro, scrie Playtech.

În mai multe interviuri, Sonia a vorbit deschis despre dorința sa de a deveni „o ea”, mai ales că încă din adolescență și-a dat seama de latura sa feminină. Are și câteva vedete pe care le consideră un adevărat idol, pentru felul spectaculos în care arată, numărându-se inclusiv și Loredana Chivu.

„Nu mi se pare important că sunt nepoata lui Nicolae Guţă. Da, sigur că mă ştiu bine cu familia lui, am şi cântat cu Nicolae, pe vremea când eram băiat. Nu ştiu dacă ştiţi sau dacă v-aţi dat seama, eu sunt transsexual.

Mi-am dat seama încă din adolescenţă că am această latură feminină. Aceste instincte s-au dezvoltat rând pe rând, am început să mă pensez, să-mi fac unghiile, am făcut şi operaţie de schimbare de sex, în Thailanda. La toaletă a fost cel mai ciudat, am sesizat că nu mai sunt bărbat şi că trebuie să fiu femeie, să fiu mai.

În afară de operaţia în sine, au mai fost şi alte intervenţii pentru a arăta aşa cum mă vedeţi acum. Mi-am pus implanturi cu silicon, mi-am scos grăsimea de pe abdomen, mi-am îndreptat bărbia, mi-am pus buze, un aqua-filling în fese.

Anul acesta îmi voi schimba însă silicoanele şi îmi voi rotunji fundul. Modelul meu este Kim Kardashian, poate nu chiar atât de extrem ca la ea, dar pe acolo. Forma aia de sirenă, cum mai vezi la Cardi B. sau Nicki Minaj. De la noi ar fi Loredana Chivu. O să-mi fac un corp de braziliancă ”, a mai spus Sonia Ferrari, pentru Antena Stars.

Nepoata lui Nicolae Guță este pasionată de bucătărie și îi place să gătească. În plus, unul dintre visurile sale este să cânte la Eurovision.

„Am știut de mică faptul că trebuie să cânt. Îmi doresc foarte mult să particip la Eurovision, cred că o să fie o rampă de lansare. Cânt muzică balcanică. Eu tot timpul am visat departe. Nimic în viața asta nu trebuie să te oprească să îți îndeplinești visul”, a mărturisit Sonia Ferrari, nepoata lui Nicolae Guță, în cadrul emisiunii.