Nicolae Guță este pe val pe TikTok! Câți bani a încasat dintr-un singur live pe platformă. Unii doar visează la o astfel de sumă

Nicolae Guță a bătut recordul pe platforma de divertisment TikTok. În doar patru ore de live, cântărețul de manele a încasat din donații și a ajuns la o sumă la care unii doar visează. Ulterior, el a oferit și o primă reacție la Xtra Night Show. Iată ce a declarat!

Ultimul live al lui Nicolae Guță de pe TikTok a fost un real succes și i-ar fi adus în buzunar o sumă de 180.000 de dolari, din care a rămas doar cu un sfert, pentru că restul banilor au fost păstrați de platformă, potrivit Spynews. În tot acest timp, cântărețul de manele a făcut inclusiv dedicații pentru fanii lui.

Ce a spus Nicolae Guță după ce a bătut recordul pe TikTok

În ultima vreme, Nicolae Guță este tot mai activ în mediul online. Recent, cântărețul de manele a devenit viral și pe TikTok, în urma unui live care nu a reușit să adune doar o mulțime de fani, ci și o sumă record.

În cele patru ore de transmisiune directă, Nicolae Guță a oferit dedicații pentru urmăritorii care au donat bani, fiind una dintre cele mai de succes apariții ale sale. El ar fi reușit să strângă în jur de 180.000 de dolari, din care ar fi rămas cu aproximativ 46.000 de dolari, potrivit Spynews.

La scurt timp, Nicolae Guță a oferit și o primă reacție la Xtra Night Show, acolo unde a declarat că nu se aștepta ca transmisiunea lui în direct să aibă un impact atât de mare. Artistul și-a cerut scuze, pentru că nu a putut să interacționeze cu toți cei care ce au trimis donații, însă au fost prea mulți și nici el, nici Luci, cel care îl ajută, nu au putut ține pasul din cauza numărului mare de oameni.

„Sincer să fiu, nu mă așteptam. Nu mă așteptam să fie așa de mare impactul, dar, totodată, le mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit. (...) Nu prea am interacționat eu direct cu publicul, eu am vorbit cu Luci despre ce și cum ar fi, pentru că el interacționează cu oamenii în direct, prin mesaje. (...) Ne cerem scuze că au mai trimis oameni cadouri, ce au putut, dar pur și simplu Luci nu a avut timp să citească, pentru că veneau pe bandă rulantă.”, a mărturisit Nicolae Guță, la Xtra Night Show, citat de sursa menționată mai sus.

Nicolae Guță își dorește să mențină vie amintirea tatălui său

Nicolae Guță și-a dorit să păstreze vie amintirea tatălui său și a ales să își tatueze numele acestuia pe frunte. El a considerat că așa îl va avea alături de el la orice pas.

„Au apărut destule zvonuri cum că m-am dilit, că am luat-o razna, mi s-a spus că sufăr de bine, că vreau să ies în evidență. Nu m-a interesat și nu mă va interesa niciodată ce vorbește lumea. Dacă eu mi-am tatuat numele tatălui meu și aici scrie <<Iubitul meu tată, Niculae>> a fost pentru că, pentru mine, este mentorul meu și este în continuare, chiar dacă nu îl am de 34-35 de ani. Cam câți ani are Nicoleta atât are și el. De când părintele meu nu mai este, poate că lumea o să mă creadă nebun, o să creadă că trăiesc în filme, eu vorbesc în fiecare zi cu tata. Atunci când sunt supărat, mă rog la el.”, a spus Nicolae Guță, într-un podcast, citat de Cancan.