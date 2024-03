Conflictul dintre Narcisa Balaban și Nicolae Guță escaladează, alimentat de acuzații și replici aspre. Iată ce s-a întâmplat între ei.

După ce mama copilului său a făcut publice anumite acuzații, Nicolae Guță a oferit o reacție exclusivă pentru Spynews.ro.

Nicolae Guță și Narcisa, mama copilului său, „la cuțite”! Ce vorbe grele și-au aruncat și cum s-au jignit unul pe celălalt

Nicolae Guță susține că Narcisa Balaban îl hărțuiește continuu și își exprimă părerea dură în privința ei, afirmând că aceasta ar trebui să se interneze pentru probleme mentale. Mai mult, artistul de manele sugerează că fosta sa parteneră este geloasă pe succesul pe care l-a avut împreună cu fiul lor, pe care l-a lansat în lumea muzicii.

”Ea trebuie să se interneze la spitalul 9, dar cred că 9 e prea mic pentru nivelul la care a ajuns ea cu nebunia. La 19 trebuie să se interneze, să stea cel puțin vreo 10 ani în recuperări mintale. Nu s-a întâmplat nimic, ea când nu are bani intră în niște crize pe care nici ea nu și le explică. Are turbulențe mentale cum are avionul. Când nu are bani intră diavolii în ea, intră cu coarnele în ea”, a spus Nicolae Guță.

Guță o critică aspru pe Balaban, sugerând că aceasta este depășită și invidioasă, continuând să o atace pe aceasta pentru stilul său de viață și pentru lipsa de relevanță în industria muzicală actuală.

”Ea pe ce să fie invidioasă? Cântă ea? Ea a rămas pe ”țambal și bas”, ce să cânte ea? Ea cu mintea și felul ei de a fi e cu țambal și bas. E pe vremea când se cânta ”Prințișorul”, ”Nu sunt fraier, nici bomfaier”, ”Toate portofelele să împărțim lovelele”. Ea nu are ce căuta în 2024 nici cu muzica, nici cu mintea, nici cu nimic. Ea e indivioasă și pe ea, ea joacă roluri de miliardară, că trăiește în lux și pe opulență”, a mai zis el.

De ce nu și-a botezat Nicolae Guță cel de-al 12 copil

Cel mai mic băiat al său, pe nume Selin, este făcut împreună cu Cristina, femeia alături de care trăiește astăzi o frumoasă poveste de iubire, departe de ochii lumii. După doar câțiva ani de relație, partenera sa i-a mai dăruit un copil care poartă numele Eden.

”Nu am avut timpul necesar, am tot fost ocupat cu evenimentele, o să lăsăm pentru la anul. Eu cam tot timpul sunt in vacanță, că tot plecat sunt ... Cristina nu poate să plece, este legată de băieți, trebuie să aibă grijă de ei.”, a spus Nicolae Guță la Antena Stars.

”O lăsăm așa, mai ușor, pentru că este mai greu cu bănuții acum pentru toată lumea. Într-un an ceva, în altul ceva, și asta este. E mai greu acum , este o perioadă grea pentru toată lumea, s-au scumpit toate materialele, s-a scumpit mâna de lucru, nu prea mai ai cu cine să lucrezi, nu mai este așa cum era. Bine, de mine depinde viața atâtor familii și pe cale Cristina m-a înțeles și îi mulțumesc, facem așa cum putem.”, a mai adăugat Nicolae Guță.