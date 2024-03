Nicolae Guță, surprins alături de actuala iubită. Cum arată femeia care l-a învățat pe artist să iubească din nou

Recent, Nicolae Guță a fost surprins alături de actuala sa parteneră care l-a făcut să uite de toate femeile din viața sa. Iată cum arată noua iubită a celebrului manelist.

Se pare că Nicolae Guță este din nou îndrăgostit, iar femeia care îi este acum alături îl face mai fericit ca niciodată.

Iată cine este blondina care i-a readus zâmbetul pe buze cunoscutului manelist.

Nicolae Guță, surprins alături de noua sa parteneră

Artistul cunoscut de o țară întreagă are din nou motive de fericire. Deși pe plan profesional a fost bine întotdeauna, pe plan sentimental, Nicolae Guță a întâmpinat mai multe probleme în relațiile pe care le-a avut.

De-a lungul timpului, artistul a avut mai multe relații controversate cu femei cunoscute din showbiz-ul românesc, iar în prezent este tatăl a 12 copii. Cu toate acestea, niciuna dintre partenerele pe care le-a avut până acum nu a reușit să îl determine pe cântăreț să râmână definitiv.

Pentru un moment se pare că vremurile dificile au trecut, iar acum, a ieșit din nou soarele și pe strada cântărețului.

Nicolae Guță s-a fotografiat recent alături de o domnișoară blondă în timp ce îi săruta mână. Cei doi au participat în cadrul unui eveniment unde au ales să se îmbrace cât se poate de elegant, dovedind faptul că nu au nimic de ascuns.

În imaginea postată, actuala iubită a marelui artist a fost suprinsă în timp ce îi săruta fruntea manelistului cu drag. Aceasta a îmbrăcat o rochie roșie cu un decolteu generos și cu multe ștrasuri argintii.

Iată imaginile care au făcut furori în mediul online.

Totuși, aceasta nu este prima imagine cu cei doi care apare pe rețelele sociale, manelistul fiind surprins alături de frumoasa blondină și de doi dintre copii, Selim și Eden într-o altă poză.

Iată cum arată actuala iubită a artistului.

În ultima perioadă, Nicolae Guță radiază de fericire pe toate planurile, dar mai ales pe cel familial. De curând, fiul său a lansat o melodie și a atras rapid atenția în mediul online, acolo unde și-a făcut publică și relația pe care o are cu Raluca, viitoarea noră a celebrului manelist.

În cadrul unui interviu Xtra Night Show, artistul a vorbit despre viitoare sa noră și despre relația pe care au reușit să o creeze.

„O pot considera ca pe fata mea. Mi-a dat Dumnezeu o noră bună și frumoasă, în același timp un om care chiar merită să fie respectată și să fie lângă Alberto.”, a spus Nicolae Guță, pentru Xtra Night Show.

Artistul nu se ferește de ochii lumii cu nimic, ba mai mult se afișează ori de câte ori are ocazia natural și exact așa cum este în viața de zi cu zi, și, tocmai de aceea, viața lui este atât de controversată. Internauții nu au întârziat să apară cu păreri despre noua sa parteneră, dar artistul nu le-a dat importanță.

La fel s-a întâmplat și în cazul tatujului de pe frunte pe care artistul și l-a făcut în semn de recunoștință pentru cel care i-a dat viață. Recent, artistul a vorbit pe pagina sa de Tik Tok despre semnificația tatuajului reușind să închidă gurile rele.

„Au apărut destule zvonuri cum că m-am dilit, că am luat-o razna, mi s-a spus că sufăr de bine, că vreau să ies în evidență. Nu m-a interesat și nu mă va interesa niciodată ce vorbește lumea. Dacă eu mi-am tatuat numele tatălui meu și aici scrie „Iubitul meu tată, Niculae” a fost pentru că, pentru mine, este mentorul meu și este în continuare, chiar dacă nu îl am de 34-35 de ani. Cam câți ani are Nicoleta atât are și el”, a fost informația oferită de Nicolae Guță.