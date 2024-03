Ce spune Andreea Bălan despre diferența de vârstă dintre ea și Victor Cornea: „M-a învățat să mă iubesc mai mult”

Andreea Bălan a vorbit într-un interviu emoționant despre Victor Cornea, subliniind iubirea și sprijinul reciproc din povestea lor de dragoste. Iată cum a comentat artista diferența de vârstă dintre ea și tenismen!

Invitată la Matinalul Digi FM, Andreea Bălan a mărturisit că ignoră criticile din mediul online legate de diferența de vârstă dintre ea și Victor Cornea și că apreciază maturitatea și înțelepciunea iubitului ei.

Andreea Bălan: „Victor mi-a dat curajul să îmi urmez visul”

Andreea Bălan a dezvăluit că Victor Cornea a avut un rol esențial în îndeplinirea visului ei de a concerta la Sala Palatului. Jurata de la Te cunosc de undeva! a subliniat că tenismenul a încurajat-o să fie mai ambițioasă, dar și să atingă noi culmi în cariera sa.

„Îl admir pe Victor pentru ceea ce face, pentru că este foarte greu. El joacă 40 de săptămâni pe an, în fiecare săptămână zboară în altă țară. Este foarte greu să fii sportiv de performanță. (...) Vorbim pe video și cam o săptămână pe lună îl însoțesc la câte un turneu. În ianuarie am fost în Australia două săptămâni, acum am fost o săptămână la Rio, în martie plec în Napoli. Și cam așa ne facem program.”, a precizat artista pentru Digi FM.

Andreea Bălan a declarat că, deși își dorea de mult timp să organizeze un spectacol grandios pe scena prestigioasă de la Sala Palatului, nu a avut curajul să facă pasul decisiv până când l-a cunoscut pe Victor Cornea.

„Victor mi-a dat curajul să îmi urmez visul. Victor m-a învățat să mă iubesc mai mult pe mine. Oricum, eu eram în acest proces de transformare în ultimii ani, pe mine ca om. Pentru că eu întotdeauna mi-am iubit partea artistică și brandul pe care l-am creat, pentru că am muncit foarte mult, am investit tot, emoții tot. Dar, pe partea personală aveam frici. Și m-a făcut chiar să mă iubesc, pentru că el mă iubește atât de mult, m-a făcut să mă iubesc și eu pe mine și să simt că pot să zbor și că pot să îmi îndeplinesc toate visurile.”, a mai declarat Andreea Bălan pentru sursa citată.

Ce a spus Andreea Bălan despre diferența de vârstă dintre ea și Victor Cornea: „Este doar un număr”

Andreea Bălan a abordat și subiectul diferenței de vârstă dintre ea și Victor Cornea. Vedeta a declarat că nu consideră acest aspect relevant în relația lor, mai ales că ea arată foarte tânără, iar el este extrem de matur.

„Referitor la vârstă, vârsta ce înseamnă, o rotație în jurul soarelui și dacă eram pe altă planetă se calcula altfel. Atât timp cât eu mă simt foarte tânără și foarte fresh, pe lângă faptul că arăt cu zece ani mai tânără, deci nu se vede. Iar el este foarte matur, este trezit spiritual, de asemenea, și eu, și ne-am întâlnit fix pe aceeași energie, pe aceeași frecvență și ne dorim același lucruri. Apreciez la el înțelepciunea, și este mai matur decât vârsta lui. Fiind sportiv de performanță și călătorind atât de mult și având ambiție, disciplină, n-ai cum să nu fii mai matur, pentru că începi de mic. El joacă tenis de la șapte ani și viața te face să fii mai înțelept și mai matur și performanța.”, a precizat Andreea Bălan la Digi FM.