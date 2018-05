Nicole Cherry, iubita lui Codin Maticiuc? Primele declarații ale vedetei. A recunoscut: ”Tata știe când sunt cu Codin!”

Încet, încet, ies la iveală detalii picante despre weekendul nebun pe care Nicole Cherry l-a petrecut pe.litoral. Artista a vorbit despre apropierea dintre ea şi Codin Maticiuc!

"Hahahaha... Da, mă rog, tata ştie de fiecare dată când sunt cu Codin! E liniştit, ştie că sunt pe mâini bune! Codin e fratele meu mai mare şi are grijă de mine oriunde mergem! Deci tatăl tău are încredere în Codin, că el e crai aşa..da, crai. Aşa e el! (...) M-am distrat foarte tare la mare alături de prieteni, am avut aşa o perioadă liberă de câteva zile în care am zis să mă pregătesc pentru toată munca pe care urmează să o fac în următoarele săptămâni!", a spus Nicole Cherry la Antena Stars.