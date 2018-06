Nicoleta Nucă vorbește pentru prima dată despre dragoste. Cine este cel care i-a furat inima

A cunoscut celebritatea odată cu participarea la X Factor, a scos hit după hit și s-a făcut remarcată și pe scaunul show-ului "The Four - Cei 4" de la Antena 1, acolo unde a colaborat îndeaproape cu Antonia.

Nicoleta Nucă, căci despre ea este vorba, a oferit un interviu exclusiv, la Antena 3, la emisiunea "De-a viața ascunselea". A vorbit, în premieră, despre dragoste.

”Pentru mine iubirea nu se manifestă prin țipat în gura mare. Nu îmi stă în fire. Adevărul este că până în momentul de față ceea ce am simțit nu a fost iubire. Dar cred că m-am descoperit foarte mult ca femeie din fiecare relație pe care am avut-o, până acum. Acum iubesc, sunt îndrăgoistită. De aceea am spus că de acum înainte o să văd ce se întâmplă”, a spus Nicoleta Nucă, la Antena 3.