Nikita, față în față cu celebrul actor Michele Morrone. Ce a putut să spună despre starul care ar fi fost îndrăgostit de ea

Nikita susține că Michele Morrone are un plan bine stabilit pentru a o face geloasă. Iată unde l-a găsit pe marele actor după ce l-a căutat prin Centrul Bucureștiului!

Nikita susține de o lungă perioadă de timp faptul că marele actor Michele Morrone este îndrăgostit până peste cap de ea, iar acum că el a venit în țară totul a luat o turnură neașteptată.

Deși starul internațional a venit în România pentru a-și întâlni iubita, Nikita nu a stat pe gânduri și s-a dus să îl caute la cafeneaua din București la care aflase că este.

Iată de declarații a făcut Nikita cu privire la relația dintre cei doi și de ce spune că bărbatul vrea să o facă geloasă!

Nikita, față în față cu celebrul actor Michele Morrone

Michele Morrone a trecut peste relația pe care a avut-o cu superba Moara Sorio, iar acum formează un cuplu cu frumoasa româncă Bogdana Tancău.

Actorul a venit în România pentru a se întâlni cu ea, însă Nikita nu a ratat ocazia de a-i cere socoteală, așa că l-a căutat prin capitală până când... surpriză, l-a și găsit.

Așa cum a susținut până acum, Nikita ar fi vorbit luni întregi la telefon cu starul internațional pentru că acesta ar fi fost îndrăgostit până peste cap de ea, însă nu s-a ajuns la o relație pentru că ea nu a crezut cu adevărat în sentimentele lui.

Mihaela Ispas, pe numele ei adevărat, le-a arătat internauților de-a lungul timpului mai multe dovezi potrivit cărora aceasta chiar ar fi vorbit cu celebrul actor, în pofida răutăcioșilor care nu au crezut-o.

Pentru că între ei a existat totuși o conexiune extrem de puternică, ea nu a stat pe gânduri și l-a căutat prin centrul vechi imediat ce a aflat că se află acolo.

Pe Tik Tok au apărut imediat imagini cu Michele Morrone care era la un restaurant din capitală, dar și cu Nikita care îl căuta de zor, până l-a găsit.

Iată videoclipul!

Internauții au observat faptul că videoclipul postat este alcătuit din 2 filmări diferite, dar împreunate, iar autorul postării a ținut să clarifice situația rapid.

Internaut: Sunt 2 clipuri diferiteee

Autorul postării: Filmate de aceeași persoană …din același unghi dacă analizezi

Alt internaut: Chiar era Nikita acolo aseară, am văzut-o !

Nikita nu a stat de-o parte și a comentat și ea situația:

„De o lună şi jumătate nu am mai vorbit cu el, de aia a venit, ca să mă facă geloasă pe mine. Pe Bogdana a cunoscut-o la o petrecere în Mykonos şi acum i-a dat 10.000 de euro ca să-l convingă să vină şi pe la ea. Eu nu îl mai vreau, nu vreau să stau cu așa bărbat, care se vinde pe 10.000 de euro. Toate femeile care au fost cu el îmi scriu şi mă roagă să le răzbun, că le-a luat bani”, a dezvăluit Nikita pentru Can Can.

Așadar, Nikita susține că bărbatul s-a vândut pe suma de 10 000 de euro pentru a veni în țară să o facă geloasă pe ea cu o altă româncă.

