Nikita susține că e curtată intens de Michele Morrone: ”Mi-a cunoscut fetițele”. Ce detalii din intimitate a mai dat

Nikita de România susține că e curtată intens de către Michele Morrone, actorul din 365 de zile. Aceasta a oferit mai multe detalii din intimitate.

Totuși, deși apreciază faptul că actorul îi iubește fiicele, ea spune că nu ar accepta o relație amoroasă. ”Nu, nu aș accepta. E de-ajuns relația pe care o am, de prietenie, ca și cu ceilalți băieți pe care îi am în viața mea. Să nu se înțeleagă greșit, eu sunt o tipă puțin mai dură. Pentru cine mă cunoaște, știe ce fel de persoană sunt. Eu nu vreau să fiu bifată pe lista lui Michele Morrone, ca femeia cu numărul X, niciodată. De mine nu s-a atins absolut nimeni, fără voia mea.

”Mi-a cunoscut fetițele, s-a îndrăgostit de fiicele mele. Despre Vanessa spune că este fetița lui, că vrea să fie fetița lui, cât și Cristina. Dar are foarte mult drag de Vanessa, că e cea mai micuță, are opt ani. Tot timpul îi trimite mesaje, tot timpul îi spune că o iubește. Cât m-aș certa cu el, trebuie să tac din gură pentru că afecțiunea pe care o are pentru copiii mei mă depășește. Vanessa de ziua ei a primit mesaje tot timpul, «mami, mă duc că mi-a dat Michele Morrone mesaje, că mă iubește»”, a afirmat Nikita în cadrul interviului.

Tensiunile ating cote maxime în episodul nou The Road: The Tragedy of One ▶ Vezi în AntenaPLAY