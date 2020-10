“Nu am avut niciodată curaj să îmi arăt fața goală”. După 10 ani în showbiz, Adda s-a pozat fără machiaj

Fosta concurentă de la ”Asia Express” le-a mărturisit fanilor de pe Instagram că în ultimii 10 ani s-a confruntat cu probleme ale tenului care au împiedicat-o să se afișeze nemachiată.

Acum însă, Adda a atins o maturitate care îi permite să realizeze că perfecțiunea nu există. Ea s-a pozat fără pic de retușuri și a postat imaginea pe rețelele de socializare.

”Nu am avut niciodată curaj să îmi arăt fața goală, fără nimic ( doar în Asia unde eram oricum desfigurată). Am probleme cu tenul de 10 ani. Uneori le țin sub control, alteori nu.

(...) Îmi doresc mult să-mi vad fața imaculată dar poate că trebuie să încep să o iubesc și așa și să nu-mi mai fie frică că oricum le-am auzit pe toate”, a scris Adda la descrierea imaginii.