Anamaria Prodan, „speriată” de fotografiile pe care le-a văzut cu Laurențiu Reghecampf: „Dacă nu are grijă de ficatul lui...”

Anamaria Prodan a declarat că a văzut imagini cu Laurențiu Reghecampf despre care nu are o părere bună.

Anamaria Prodan s-a prezentat împreună cu cei doi avocați ai săi la Tribunal, în procesul pe care Corina Caciuc i l-a deschis. Iubita lui Laurențiu Reghecampf nu a fost prezentă, iar Anamaria Prodan a povestit la Antena Stars că a simțit că și-a pierdut timpul. Impresara a povestit că la Tribunal niște prieteni comuni i-au arătat imagini cu Laurențiu Reghecampf, la vederea cărora Anamaria Prodan a spus că a rămas „șocată”.

Impresara a opinat că Laurențiu Reghecampf nu arată bine și a vorbit despre problemele medicale ale anternorului.

Anamaria Prodan spune despre cel cu care este în proces de divorț că este, din punctul său de vedere, „o epavă”.

Anamaria Prodan spune că s-a speriat când a văzut fotografii cu Laurențiu Reghecampf. Ce i-a transmis antrenorului: „Știe prea bine cum am avut noi grijă de boala lui”

„Fotografiile mi le-au arătat astăzi la Judecătorie niște prieteni comuni, care au venit acolo să mă susțină și mi-au zis: Băi Ana, nici nu merită să te superi pe el. Căci săracul uite puțin ce-a ajuns! Și suntem șocați noi cei de acasă de cum arată, de cum arată fața lui, corpul, păr, mimică. E ceva cumplit. Dacă nu are grijă de ficatul lui, dacă nu are grijă de el, pentru că știe prea bine cum am avut noi grijă de boala lui, el va avea mari probleme. Din omul care a plecat din această familie. Omul pe care noi l-am îngrijit ca pe un ou, pentru faptul că știam ce probleme medicale are, astăzi este o epavă. Ferească Dumnezeu să nu se întâmple ceva cu el, căci vă rog să mă credeți că nimeni nu va avea grijă de el. Va fi aruncat pe stradă și să dea Dumnezeu să nu am dreptate. Și va fi stors până la ultimul leu de pensie alimentară și parcă văd că tot pe scări la noi, la Snagov, va ateriza. Și tot pe capul nostru”, a mărturisit Anamaria Prodan, pentru Antena Stars, precizând că imaginile la care face referire au fost publicate de antrenorul de portari Dan Zdrîncă.

Impresara i-a transmis lui Laurențiu Reghecampf să aibă grijă de el.

„Să aibă grijă de viața lui, în primul rând, de sănătatea lui. Ce se vede acolo nu este ceea ce trebuie. Doi la mână, poate în ultima fracțiune de secundă înțelege că mai are niște copii, care sunt crescuți într-o familie demnă și care și-ar dori ca tatăl lor, bărbatul Laurențiu Reghecampf, să pună stop mizeriei pe care, repet, a născocit-o și a inventat-o și s-a afundat în ea de ani de zile”, a adăugat impresara.

Înainte de termenul procesului, Laurențiu Reghecampf a publicat imagini de familie cu fiul său și iubita însărcinată. Fanii antrenorului au fost încântați să vadă cât de mult a crescut băiețelul Corinei Caciuc și al său și au admis că și-au format o familie frumoasă.

