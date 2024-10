Oana Ciocan face lumină! Ce a putut să spună după ce Zanni l-a acuzat pe Jador de violență: „răul făcut se întoarce!”

Fosta iubită a lui Jador a rupt tăcerea. Iată ce a putut să spună despre acuzațiile fără precedent ale lui Zanni!

Oana Ciocan nu a mai suportat informațiile care s-au vehiculat despre ea în mediul online și a reacționat pe măsură.

Fosta parteneră a cântărețului a publicat un mesaj cu însemnătate în mediul online după ce Jador a postat o fotografie cu ea, iar Zanni a adus acuzații grave cu privire la fosta lor relație în comentarii.

Iată ce s-a întâmplat între cei 3 și ce a putut să spună Oana Ciocan despre fosta relație cu Jador!

Ce a putut să spună Oana Ciocan după ce Zanni l-a acuzat pe Jador de violență

Jador a publicat recent în mediul online o fotografie cu fosta lui parteneră, acolo unde și-a scris gândurile pentru relația pe care au avut-o. Deși părea o postare pe care mulți ar fi apreciat-o, aceasta s-a transformat într-un adevărat mediu de dezbateri.

Mai exact, Zanni a lăsat un comentariu în care îl acuza pe Jador de violență asupra Oanei, susținând că el a asistat la o astfel de scenă. Ulterior cei doi au început să își arunce vorbe grele, însă nu a durat foarte mult și comentariile au fost șterse.

Cu toate acestea, lucrurile nu s-au încheiat în mediul online, iar Zanni a vorbit la Un show păcătos despre ceea ce face Jador de fapt.

„Oana Ciocan mi-a zis că o șantajează cu niște postări, că o scoate pe ea de femeie ușoară prin postări. El postează să dea de înțeles că ei s-au despărțit pentru că a prins-o cu altcineva. În timp ce ea plângea că se duce la centuriste și dame de companie să își facă treburile și când ea îi cerea să o respecte, o mai pălmuia că el își permitea să o țină sub papuc”.

„O trata ca pe un câine, îi vorbea urât. Nu pot să vă spun cum o trata și o trimitea să îi facă serviciile și de față cu toată lumea se dădea la toate fetele de la filmare. Ea accepta și îl înjura în gând. Ea s-a bucurat când am venit eu și am respectat-o, am zis ”Ce zici, Oana. Te pup” și am dat mâna cu ea, am stat cu ea de vorbă. Mi-a zis: ”Bă, ce mi-a plăcut, că m-ai respectat și salutat, că de când stau cu el numai înjurături, nu am voie să ies din casă, palme, stau doar sub covor.”” sunt doar câteva dintre acuzațiile aduse de fostul concurent de la Chefi la cuțite.

Oana nu a mai suportat informațiile și a reacționat în mediul online pe măsură.

„Vreau să clarific câteva lucruri care s-au spus despre mine și fosta mea relație. În primul rând, am fost crescută într-o familie fericită, bazată pe respect și dragoste, și am învățat ce înseamnă o relație sănătoasă. Nu am tolerat și nu voi tolera niciodată comportamente care ies din acest tipar. Este important ca fiecare să își vadă de viața și de treaba lui, fără a trage concluzii greșite. Nu vreau să ajung în fața judecății publice, dar simt că trebuie să clarific faptul că violența nu a fost niciodată parte din viața mea. Îmi doresc ca toată lumea să respecte acest lucru și să și vadă fiecare de viața lui.

Ar putea oricine să spună orice, dar atât timp cât eu nu am deranjat viața nimănui, îmi doresc ca ceilalți să nu-mi deranjeze viața . Dacă vreți atenție căutați în altă parte pentru că nu am timp de discuții care nu duc nicăieri, ci doar la o atenție trecătoare. Am muncit și muncesc , nu am stat niciodată să-mi ofere cineva, ceva, dar asta nu are cum să știe cineva care nu mă cunoaște suficient. Pe această cale îmi doresc ca acest subiect să dispară odată pentru totdeauna, știu ca unora poate va aduce fericire o simplă bârfă , dar nu uitați ca răul făcut se întoarce!” este mesajul pe care aceasta l-a transmis în online.

