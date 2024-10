Zanni a intervenit telefonic la ”Un show păcătos”, după ce l-a acuzat de violență domestic pe Jador. Acesta susține că manelistul a lovit-o și umilit-o pe Oana Ciocan.

Pe 3 octombrie 2024, Jador a postat mai multe mesaje adresate Oanei Ciocan, pe care o roagă să îi mai dea o șansă.

”Adevărul este ca noi am fost împreună în tot acest timp pentru ca am vrut să ne bucurăm de iubire doar noi! Dar de ceva timp am decis să luăm o pauză însă în această pauză ea și-a găsit pe altcineva am văzut-o chiar eu la masă cu un băiat! Dar cu toate astea vreau să știi ca inima mea bate doar pentru tine și chiar dacă sunt blocat peste tot sper să vezi postarea și să știi ca nu voi înceta să lupt pentru dragostea ta!”, a scris Jador pe conturile sale de socializare.

Zanni, în război cu Jador. Spune că artistul a fost violent cu Oana Ciocan și povestește un episod la care a asistat

La postarea inițială, Zanni a lăsat un comentariu în care îl acuza că a fost violent cu Oana Ciocan, iar la Un show păcătos, acesta a povestit mai multe despre relația lui Jador cu fosta logodnică.

Fostul concurent de la Chefi la cuțite a povestit că a încercat în trecut să o avertizeze pe Oana Ciocan în legătură cu Jador, după ce acesta ar fi vorbit urât despre ea. Spune că ea i-a mulțumit, dar a revenit în brațele manelistului.

”Omul dacă nu mai are vizualizări, inventează povești: i-a murit bunica, are cancer, are nu știu ce, iar se căsătorește, după iar moare cineva, iar cancer. Marketing, nu merge la nesfârșit. Problema e că tot ce a fost cu Oana Ciocan a fost o strategie de marketing. Se folosea cum știa mai bine de ea ca să facă vizualizări. Oana nu mi-a dat nicio dovadă că a fost violent. Nu e o strategie a lor. Oana Ciocan s-a dus acasă la părinții ei, ea a plecat.”, a mai adăugat Zanni.

Acesta a explicat și de ce a ales să intervină: ”Oana Ciocan mi-a zis că o șantajează cu niște postări, că o scoate pe ea de femeie ușoară prin postări. El postează să dea de înțeles că ei s-au despărțit pentru că a prins-o cu altcineva. În timp ce ea plângea că se duce la centuriste și dame de companie să își facă treburile și când ea îi cerea să o respecte, o mai pălmuia că el își permitea să o țină sub papuc”.

Zanni afirmă că Oana l-a rugat să șteargă comentariul lăsat la postarea lui Jador, afirmând că s-a întors la București. Ba mai mult, Zanni susține că Oana Ciocan și Jador s-au împăcat, iar tot ce se întâmplă în social media este doar teatru.

El a rememorat un moment de la filmarea videoclipului pentru piesa lui și a lui Jador, când manelistul s-ar fi purtat nepotrivit cu iubita sa.

”O trata ca pe un câine, îi vorbea urât. Nu pot să vă spun cum o trata și o trimitea să îi facă serviciile și de față cu toată lumea se dădea la toate fetele de la filmare. Ea accepta și îl înjura în gând. Ea s-a bucurat când am venit eu și am respectat-o, am zis ”Ce zici, Oana. Te pup” și am dat mâna cu ea, am stat cu ea de vorbă. Mi-a zis: ”Bă, ce mi-a plăcut, că m-ai respectat și salutat, că de când stau cu el numai înjurături, nu am voie să ies din casă, palme, stau doar sub covor.””, a povestit Zanni despre episodul de la filmări.

Atunci, Oana i-a zis că nu a vrut să-l asculte nici pe el, nici pe părinții ei, care au avertizat-o în privința lui Jador.

Nu ar fi singurul episod, căci Jador ar fi spart și un televizor în timpul unui conflict cu Oana Ciocan, pe care a și lovit-o. Tânăra ar fi fost bătută și după ce a interacționat cu Zanni la filmările clipului, a mai punctat acesta.

Contactat de Un show păcător, Jador a refuzat să răspundă la telefon pentru a da o replică.