Oana Ioniță, cu ochii în lacrimi la TV. A divorțat oficial de Florin Budnaru, dar are un mare regret. Prin ce suferință trece

Oana Ioniță, fosta ”bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor, a divorțat oficial de fostul ei soț, tenorul Florin Budnaru, dar suferă teribil. Iată care e motivul și ce a dezvăluit cu lacrimi în ochi în timpul celei mai recente apariții televizate!

Oana Ioniță anunța, anul trecut, că divorțează de tenorul Florin Budnaru, după o căsnicie de zece ani.

Invitată într-o emisiune TV, fosta ”bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre situația grea prin care trece, după separarea oficială de fostul soț. Ea a mărturisit că a făcut o convenție cu acesta, pe care acum o regretă enorm.

Oana Ioniță, despre regretul pe care îl are după divorțul de tenorul Florin Budnaru: „Nu l-am mai văzut atât de des”

În cea mai recentă apariție televizată, Oana Ioniță a declarat că, după despărțirea de Florin Budnaru, au avut un acord și au decis împreună ca Isabela, fata lor, să rămână la ea, iar Maxim, băiatul lor, să aibă domiciliul la tatăl lui.

Acum, Oana Ioniță regretă decizia luată, pentru că îl vede foarte rar pe Maxim, iar asta o face să sufere enorm.

„Încerc să mă reabilitez. După cum știi, am finalizat un divorț. Când o faci la 20 de ani nu e atât de grav, dar când ai doi copii lucrurile devin mai sensibile! După zece ani, lucrurile evoluează și separarea intervine cu mai multe probleme, nu e chiar una simplă! Dacă nu ar fi actul de căsătorie, poate ar fi și mai simplă separarea! S-a întâmplat, s-a finalizat! Eu sunt bine, nu știu ce se întâmplă pe partea cealaltă! Sufăr destul de mult că nu îl văd pe Maxim!”, a declarat cunoscuta coregrafă, citată de click.ro.

„Noi, în urma divorțului, am făcut o convenție pe care acum o regret. O convenție cu doi oameni care divorțează nu e mereu corectă. La un moment dat, nu mai sunt chiar în acordul celuilalt. Am făcut un acord scris în care vacanțele sunt clare – jumătate-jumătate – și ne înțelegem pentru restul timpului. Din câte mi-a spus avocata de la vremea respectivă, convenția poate fi oricând atacată și modificată. Doar că nu e așa de ușor. Nu l-am mai văzut atât de des, că neputințele lui din program de a-l vedea cât îmi doresc eu s-au transformat în neputințe ale mele. (…) Domiciliul lui am hotărât să fie la fostul soț, fata are domiciliul la mine. Ei amândoi fac ore de dans la mine. S-a întâmplat să nu mai am acces foarte mult la el. Și am zis să atac această convenție. Am recurs, pe cale legală, la o revenire, ca să creăm un program fix. Să ne ținem noi, adulții, de el. Problema e că de șase luni sunt într-o Ordonanță care nu s-a judecat.”, a mai mărturisit Oana Ioniță la un post de televiziune, citată de sursa menționată mai sus.

Oana Ioniță: „Consider că am un fel de karmă de plătit”

Oana Ioniță consideră că are o karmă de plătit, pentru că a pierdut timp important alături de copii ei, din cauza programului încărcat pe care îl are.

„Sunt mai multe discuții. Consider că am un fel de karmă de plătit. Mă gândesc cum să revin, deci făcându-mi rost de timp pentru familie. Doar că pe parcurs, dacă cineva stă mai mult cu un părinte, există acea alienare parentală. Unul din părinți încearcă să se dedice, dar nu îi dă libertatea să își vadă și celălalt părinte. Când începi un proces, e lung, costisitor și treci prin traumă. E greu pe cale amiabilă când o parte își dorește mai mult prezența copilului în viața lui. (…) Eu vreau să fie bine pentru mine și să fie bine și pentru băiatul meu. El în patru-cinci ani va crește. Are nouă ani, face zece în aprilie. E o situație și consider că ar trebui să se rezolve cât mai repede. Nu e vorba de sistem. Prin schimbarea de domiciliu, procesul s-a mutat de la Sectorul 5 la Tribunalul din Cornetu – care s-a închis, că nu mai sunt judecători. Și se judecă doar cazurile foarte grave. E complicat. Acum o să avem termen săptămâna asta, dar sper să se judece, să găsim o soluție.”, a completat fosta ”bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor, în aceeași apariție televizată, citată de sursa menționată mai sus.

Oana Ioniță: „Nu mă consider o mamă denaturată”. Ce mesaj emoționant i-a transmis fiului ei

Întrebată despre Maxim, fiul ei, Oana Ioniță a declarat că își dorește să petreacă mai mult timp cu băiatul în vârstă de nouă ani și îi este teamă să nu fie influențat de lipsa ei.

„Când e cu mine, e foarte bine. Încerc să îi ofer totul. Dar atunci când aude niște lucruri din afară, iar copilul probabil asistă la niște lucruri, din dorința de a-l susține pe tatăl lui, cumva e responsabil să îl susțină, se întoarce împotriva mea fără să vrea. (…) Încerc să fac lucruri frumoase, să mergem la Disney, la Dubai (nu am fost niciodată la Dubai). Nu prea își mai dorește să facă nimic. E supărat pe mine în mod special, pe faptul că l-am abandonat pe tatăl lui… probabil. Nu știu cum percepe. Poate se gândește la un fel de abandon. Îmi doresc doar să fie lângă mine, dar trebuie să și cunosc momentele când are nevoie de un sfat bun. Orice copil are nevoie în viața lui de o mamă. Mama e importantă. Nu mă consider o mamă denaturată, ci o mamă ocupată.”, a mai declarat vedeta, potrivit click.ro.

Cu ochii în lacrimi, Oana Ioniță i-a transmis și un mesaj fiului ei, Maxim.

„Maxim, îmi e dor doar să fii mai mult timp lângă mine și eu mai mult timp lângă tine. Să pot să te iubesc așa cum îmi doresc și să pot să îți ofer tot ce îmi doresc, de la timp la cât mai multă dragoste. Te iubește mama!”, a fost mesajul transmis de cunoscuta coregrafă, citată de sursa menționată mai sus.

