Oana Ioniță a oferit detalii despre divorțul de Florin Budnaru, dar și despre custodia copiilor. De ce nu mai locuiește cu fiul ei

Bebelușa Oana Ioniță și soțul ei au divorțat după zece ani de mariaj. Află din rândurile de mai jos ce concluzii s-au tras după despărțirea dintre cei doi, dar și de ce verdictul legat de copiii lor este unul rar întâlnit!

Oana Ioniță și Florin Budnaru s-au căsătorit civil în anul 2013, iar rodul iubirii lor sunt cei doi copii pe care îi au împreună, Isabel, în vârstă de 12 ani și Maxim, în vârstă de nouă ani, potrivit Libertatea.

Însă, în acest an, cei doi soți au ajuns în pragul divorțului și au stabilit să aibă custodie comună. Iată ce declarații a făcut Oana Ioniță despre divorț, dar și despre situația copiilor!

Ce a spus Oana Ioniță despre divorț și custodia copiilor. De ce băiatul nu locuiește cu ea

Oana Ioniță și tenorul Florin Budnaru au custodie comună pentru cei doi copii, însă au decis ca fata să locuiască cu mama, iar băiatul cu tatăl, potrivit sursei menționate mai sus, care citează un interviu acordat pentru o emisiune televizată.

Bebelușa Oana a mărturisit că își dorea ca băiatul să rămână cu ea, însă el era extrem de atașat de tatăl lui. Ea recunoaște că au existat unele momente când nu a fost foarte prezentă în viața copilului, ceea ce, probabil, l-ar fi îndepărtat.

Din acest motiv, Oana Ioniță încearcă acum să petreacă cât mai mult timp cu fiul ei:

„Viața e ca un tren, uneori cineva coboară, alteori rămâi până la final cu un partener sau cu un copil. Noi am luat decizia acum un an de zile. Florin îl iubește foarte mult și vrea să stea cu el. (…) Eu voiam să stea la mine. Avocata, însă, mi-a explicat că oricum custodia e comună. (…) Florin s-a mutat acum câteva zile de acasă, Maxim vine și doarme și la mine…Isabel a rămas la mine, acum are 12 ani. (…) Am simțit, uneori, că sunt exclusă de Maxim, la un moment dat.”, a zis ea pentru postul de televiziune, citată de Libertatea.

„În perioada de pandemie eu am continuat să muncesc foarte mult, Florin a considerat să se implice mai mult și așa a fost. Am simțit puțin cam târziu că eu nu mai am locul meu, că mă îndepărtez de Maxim…De acum un an de zile, și accidentul cu meniscul și am încercat să recâștig cumva timpul… Am simțit că am pierdut din timpul pe care îl aveam cu copiii, acum îl recâștig… Am încercat să mă împart… Dar, la un moment dat, nu poți să le faci pe toate la aceeași calitate.”, a continuat aceasta, citată de sursa menționată mai sus.

Oana Ioniță a dezvăluit că ea a fost „mai mult” cea care a luat decizia divorțului

Oana Ioniță a dezvăluit, în același interviu, că ea a fost cea care a luat decizia divorțului:

„Nu s-a întâmplat, pentru că unul dintre noi a cunoscut pe cineva… Au fost foarte multe lucruri, am ajuns la o decizie amândoi, cred că mai mult eu am luat decizia, dar nu mai mergea…”, a spus Oana Ioniță, potrivit sursei citate mai sus.

Întrebată dacă divorțul s-a pronunțat, Oana Ioniță a oferit următorul răspuns:

„Trebuie să se pronunțe. Până la urmă am stabilit să facem la notar, dar s-a continuat și în tribunal. Ultima dată când ne-am întâlnit, la tribunal, a durat cinci minute. Ne-am văzut, am spus amândoi că suntem de acord, am semnat. Încercăm să fim niște părinți cât mai buni pentru copii, astfel încât să nu simtă povara despărțirii noastre.”, a dezvăluit, la un moment dat, Oana Ioniță pentru unica.ro, citată de Libertatea.

