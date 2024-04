Oana Ioniță spune că a fost cerută în căsătorie de Liviu Vârciu. Ce legătură există între fosta ”bebelușă” și prezentatorul TV

Oana Ioniță a mărturisit că a fost cerută în căsătorie de Liviu Vârciu, pe vremea când era dansatoare în Ibiza. Iată ce declarații neașteptate a făcut fosta ”bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor despre legătura cu prezentatorul TV!

Oana Ioniță a divorțat oficial de Florin Budnaru, bărbatul cu care a fost căsătorită timp de zece ani și alături de care are doi copii. Invitată în cadrul unei emisiuni TV, fosta ”bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor a făcut mai multe mărturisiri neașteptate, inclusiv despre legătura mai puțin știută cu Liviu Vârciu.

Oana Ioniță a dezvăluit că prezentatorul TV a cerut-o în căsătorie atunci când era dansatoare în Ibiza, însă ea l-a refuzat. Ulterior, Liviu Vârciu s-a căsătorit cu Adelina Pestrițu.

Oana Ioniță: „Liviu Vârciu m-a cerut în căsătorie și l-am refuzat”

Oana Ioniță a împărtășit în cadrul emisiunii TV că a fost cerută în căsătorie de Liviu Vârciu, dar povestea nu s-a terminat cu un mariaj. Pe atunci, ea dansa în Ibiza și a considerat că nu e momentul potrivit să facă acest pas.

Anul următor, spre surprinderea multora, Liviu Vârciu s-a căsătorit cu Adelina Pestrițu, bună prietenă a Oanei Ioniță. Coregrafa a precizat că nu știe cum a cunoscut-o prezentatorul TV pe brunetă și cum au evoluat lucrurile între ei.

„Liviu Vârciu m-a cerut în căsătorie și l-am refuzat. Apoi s-a căsătorit cu Adelina Pestrițu următorul an. Adelina era prietena mea foarte bună. El a venit la mine în Ibiza și m-a cerut. Am zis că nu pot să mă căsătoresc… Nu știu când a cunoscut-o pe Adelina. Eu încă vorbesc cu Adelina și o urmăresc. S-a întamplat acum vreo 20 de ani, eram tânără, a venit în Ibiza, mi-a făcut o surpriză. Am zis nu, pentru că nu simțeam că era momentul potrivit.”, a spus Oana Ioniță, citată de Libertatea și Revista Viva.

Oana Ioniță: „Am fost cerută și cu inel”

Oana Ioniță a mai adăugat că nu a mers în Ibiza cu Liviu Vârciu, ci el a venit după ea și i-a făcut marea propunere. Întrebată de ce crede că prezentatorul TV a ales-o pe Adelina Pestrițu, coregrafa a oferit următorul răspuns:

„Aveam părul scurt atunci, cred că asta, în rest eram minunată, ea avea bust și ar mai fi că acolo a fost un pic mai mult (n.r. sentimenelte dintre Liviu Vârciu și Adelina Pestrițu). Doar că eu nu am încercat să conving pe nimeni. Eu nu am insistat în direcția asta. Voi ați pus întrebarea, pentru că nu știați adevăratul răspuns, că, de fapt, am fost cerută și cu inel. Nu a fost să fie. Nu credeam că era momentul.

El în Ibiza nu a fost cu mine. Atunci mi-a făcut surpriză. Eu eram la Ibiza și a venit după mine la Ibiza. A stat trei zile, mi-a făcut surpriză că a venit să mă ceară de soție. Eu i-am zis: <<Ce? Eu am venit aici să lucrez, nu să mă căsătoresc>>. Eu am fost cerută înainte și probabil că s-au schimbat perspectivele. În momentul în care ești refuzat de cineva care arată cum arată, tu îți schimbi perspectivele. Îți cauți altceva.”, a mai spus Oana Ioniță, potrivit surselor citate mai sus.