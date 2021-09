Oana Lis și Viorel se pregătesc să adopte un copil. Motivul pentru care se contrazic pe acest subiect

Oana Lis și Viorel se pregătesc să devină părinți, dat fiind faptul că ea își dorește cu ardoare să adopte un copil. Iată că aceștia nu se înțeleg cu privire la anumit aspect ce ține de adopție.

Oana și Viorel Lis se pregătesc să devină părinți. Vor să adopte un copil

Oana Lis a depus deja dosarul de adopție acum un an, însă până în momentul de față, aceștia nu au fost contactați pentru a începe acest proces. Cu toate acestea, Oana și Viorel nu se pot înțelege cu privire la un anumit aspect.

Lui Viorel Lis i-ar fi teamă de genele copilului care ar putea fi adoptat de ei. Pentru Oana, acest lucru nu este deloc important, iar ea are încrederea că lucrurile vor decurge foarte bine și că nu vor exista probleme.

„Da, vreau să adopt. Aștept de un an și ceva să mă sune, am depus dosarul de adopție. Eu puteam face un copil prin înseminare, însă nu am vrut”, a fost declarația ei.

Oana și-a luat permis de părinte adoptor și acum așteaptă să fie contactată pentru a începe procesul de adopție.

„E periculos, pentru că nu știi caracterul omului”, a spus Viorel Lis, într-un interviu la Antena Stars, iar reacția Oanei a fost total neașteptată, deoarece ea își dorește enorm un copil.

„Asta e părerea ta, Viorel! Te rog frumos, nu intrăm în subiectul ăsta. Părerea mea este că eu o să adopt, indiferent de părerea lui Viorel. El are copiii lui, el și-a trăit viața. Eu, ca psiholog, trebuie să nu pun fricile pe primul loc. De unde știu eu că nu o să fie o relație minunată și eu o să iubesc acel copil și el o să mă iubească pe mine?”, a fost reacția ei.

Fostul edil al Capitalei mai are doi copii din mariajele anterioare: Alina și Adrian Lis, dar aceștia nu mai sunt apropiați de tatăl lor.

Oana Lis și-a deschis cabinet de consiliere psihologică

Oana Lis și-a materializat visul pe care l-a avut de mai mult timp și anume: acela de a deveni pisholog terapeut. După ani de studii, Oana Lis acum poate profesa și s-a pus serios pe treabă. Soția fostului edil de București așteaptă deja programări, după ce, în pandemie a oferit consiliere gratuită.

Pentru a-și promova seriviciile, aceasta și-a creat un site al cabinetului unde au apărut și informații cu privire la tarifele pe care ea le cere pentru a face terapie cu cineva, iar prețul nu este deloc mare. Ea visa de multă vreme să aibă această profesie, iar acum se poate bucura știind că idealul ei s-a îndeplinit.

Oana Lis și Viorel traversează o perioadă mai grea, dat fiind faptul că bărbatul are mai multe probleme medicale. Iată că Oana a reușit să-și reia activitățile și să se specializeze în psihologie pe care a început deja să o profeseze. Fiindcă e la început de drum, Oana Lis are un tarif destul de mic pentru o ședință de consiliere personală. Ea cere numai 97 de lei pentru o sesiune, potrivit spynews.ro.