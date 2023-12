Oana Radu, superbă după divorț. Artista a arătat extrem de sexy într-o rochie mulată, cu un decolteu adânc

Oana Radu a publicat o fotogrfie în care a apărut răvășitoare într-o rochie mulată, cu un decolteu adânc. Iată cum s-a pozat superba artistă!

Oana Radu trece printr-o perioadă dificilă, după divorțul de fostul soț. În anul 2020, artista se căsătorea cu antrenorul de fitness Cătălin Dobrescu, pe care îl cunoștea de ani buni și care a și ajutat-o să slăbească și să se îndrăgostească de sport.

De asemenea, bărbatul i-a fost și sprijin în tragedia care a marcat-o pe Oana Radu pentru totdeauna, atunci când iubitul ei de la acea vreme a fost incendiat în scara blocului și a murit după 25 de zile de spitalizare.

Oana Radu, extrem de sexy după divorț | Foto

În ciuda momentelor neplăcute, Oana Radu încearcă să rămână optimistă și nu ratează ocazia de a-și surprinde fanii.

În cele mai recente imagini publicate pe contul personal de Instagram, Oana Radu apare îmbrăcată într-o rochie din denim, fără mâneci, care îi scoate la vedere perfect decolteul generos.

Aceasta și-a completat ținuta cu o pereche de mănuși negre, transparente, iar părul lung, buclat, i-a căzut lejer pe spate, în timp ce pe cap a purtat o bonetă elegantă, din același material.

„Senzațional de frumoasă!”/Superbă!”/„Cea mai frumoasă!”, au fost câteva dintre reacțiile oamenilor la postarea artistei.

Cum arăta Oana Radu înainte să îl cunoască pe fostul ei soț, Cătălin Dobrescu

În urmă cu câteva zile, Cătălin Dobrescu, fostul soț al Oanei Radu, a publicat un videoclip format din două imagini uimitoare cu ei doi.

În prima imagine, realizată în anul 2012, Oana și Cătălin erau la fel de frumoși împreună, însă ceea ce a vrut bărbatul să transmită a fost faptul că fosta lui soție se lupta cu kilogramele în plus la acea vreme.

În cea de a doua imagine, reprezentativă pentru anul 2021, Oana arăta de-a dreptul impresionant.

Artista s-a luptat de-a lungul timpului cu kilogramele în plus, însă întotdeauna a dovedit că poate obține cele mai frumoase rezultate cu ajutorul exercițiilor, dietelor și ambiției de care a dat dovadă.

Cu toate acestea, Cătălin a povestit pe platforma Tik Tok de ce o mare parte dintre merite îi aparțin și lui.

„Clipul este strict motivațional (...) eu sunt antrenorul și nutriționist, și oarecum e și munca mea acolo, pentru că doar eu știu câte cumpărături am făcut, doar eu știu câte mese am preparat. Pentru că patru ani de zile cât am fost cu Oana doar eu am gătit! Patru ani de zile doar eu știu câte antrenamente am făcut, cât am încercat s-o motivez. Și atunci, nu văd de ce un rezultat așa spectaculos să nu îl postez? Am supărat pe cineva?”, a fost replica pe care Cătălin a oferit-o unei internaute care îl trăgea la răspundere pentru postarea făcută.

