Fostul soț al Oanei Radu a publicat imagini uimitoare cu cei doi. Cătălin i-a uimit pe internauți cu declarațiile făcute

Oana Radu și Cătălin Dobrescu s-au căsătorit în anul 2020, însă mariajul se pare că nu a ținut foarte mult. Cei doi au fost împreună timp de patru ani, iar în urmă cu câteva luni au decis să meargă pe drumuri separate. Cu toate acestea, antrenorul de fitness a postat recent două imagini prin care a evidențiat cât de mult a slăbit fosta sa soție cu ajutorul lui. Iată ce declarații a făcut bărbatul.

După ce Oana Radu a pus capăt speculațiilor referitoare la divorțul de Cătălin Dobrescu și a confirmat că nu mai formează un cuplu cu antrenorul de fitness, bărbatul a lansat în mediul online două imagini prin care fanii pot compara cum arăta Oana înainte să îl cunoască pe el și după ce l-a cunoscut.

Cătălin Dobrescu, fiind antrenor de fitness, obișnuiește să posteze pe contul său de Tik Tok rezultatele uimitoare pe care le are cu fiecare client care apelează la el pentru a slăbi.

Faptul că zilele acestea Cătălin a postat două imagini prin care să le arate fanilor cum arăta Oana înainte de antrenamentele lui și după, a stârnit multe controverse în mediul online. Cu toate acestea, antrenorul nu a ezitat să dea mai multe explicații fanilor.

Cum arăta Oana Radu înainte să îl cunoască pe fostul ei soț, Cătălin Dobrescu

Cătălin Dobrescu, fostul soț al Oanei Radu a publicat în urmă cu o zi un videoclip format din două imagini uimitoare cu cei doi.

În prima imagine reprezentativă anului 2012, Oana și Cătălin erau la fel de frumoși împreună, însă ceea ce a vrut Cătălin să transmită a fost faptul că fosta lui soție se lupta cu kilogramele în plus la acea vreme.

În cea de a doua imagine reprezentativă anului 2021, Oana arăta de-a dreptul impresionant. Frumoasa și talentata cântăreață a avut parte de o transformare uimitoare bazată pe ajutorul pe care l-a primit de la Cătălin, dar și pe ambiția și motivația ei de a arată impecabil.

Oana s-a luptat de-a lungul timpului cu kilogramele în plus, însă întotdeauna a dovedit că poate obține cele mai frumoase rezultate cu ajutorul exercițiilor, dietelor și ambiției de care a dat dovada mereu.

Cu toate acestea, fostul ei soț, Cătălin a povestit pe platforma Tik Tok de ce o mare parte dintre merite îi aparțin și lui.

„Clipul este strict motivațional (...) eu sunt antrenorul și nutriționist, și oarecum e și munca mea acolo, pentru că doar eu știu câte cumpărături am făcut, doar eu știu câte mese am preparat. Pentru că patru ani de zile cât am fost cu Oana doar eu am gătit! Patru ani de zile doar eu știu câte antrenamente am făcut, cât am încercat s-o motivez. Și atunci, nu văd de ce un rezultat așa spectaculos să nu îl postez? Am supărat pe cineva?” a fost replica pe care Cătălin a oferit-o unei internaute care îl trăgea la răspundere pentru postarea făcută.

În acest sens, o mare parte dintre internauți au reacționat rapid în comentarii, făcând aluzie la posibilitatea ca Oana ar putea să aibă din nou probleme cu greutatea din cauza suferinței prin care trece din cauza despărțirii.

Cu toate acestea, fostul ei soț a dat dovadă de respect și a menționat că îi va oferi suport de fiecare dată când va avea nevoie.

„Dacă va avea nevoie de ajutorul meu, o voi ajuta necondiționat. Eu cu Oana suntem și vom fi în relații bune pe viitor” este comentariul pe care l-a lăsat drept răspuns la afirmația unei utilizatoare a platformei.

Totodată, internauții i-au adus cuvinte de laudă antrenorului de fitness pentru că a ajutat-o pe Oana și pentru respectul pe care îl are față de aceasta.

„Cât bun-simț ați avut. Mereu să vă respectați munca și nu numai. Oana e un suflet frumos” este un comentariu care i-a atras atenția lui Cătălin și l-a determinat să ofere următorul răspuns:

„Chiar da, este o femeie superbă din toate punctele de vedere”

