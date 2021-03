Oana Roman, dezvăluiri despre starea de sănătate a mamei sale: „Lumea mă acuză că am internat-o pe mama la azil”

După ce în ultimele 2 luni Mioara Roman a fost supusă la două operații, în prezent are nevoie de îngrijiri speciale. Oana Roman a precizat că mama ei are nevoie de îngrijiri speciale, iar ideea de a o duce la centru în fiecare zi ar fi fost un chin pentru amândouă, așa că a decis că cel mai bine este ca mama ei să stea internată. Fiica fostului premier Petre Roman a ținut să sublinieze că locul în care se află mama ei nu este un azil cu niște condiții mizere, ci un centru de îngrijire în care pacienții se simt ca la un resort.

Invitată la Antena Stars Oana Roman a precizat în ce condiții este internată Mioara Georgescu (fostă Roman), încercând astfel să închidă gura celor careo acuză că și-a internat mama la azi.

În ce condiții este internată Mioara Roman

„Lumea mă acuză că am internat-o pe mama la azil. Este ca un hotel de 5 stele. Nu are nicio legătură cu conceptul comunist când ne gândim la un azil. Oamenii aceia trăiesc în condiții de 5 stele. Au etaj special pentru cei care nu se pot deplasa. Nu e azil. Este un centru care livrează și astfel de servicii. Mama va sta o lună, dacă mai este nevoie va mai veni acasă și după 1-2 săptămâni va merge iar până își va îmbunătăți starea. Pentru ea e ca o vacanță pentru că de 1 an nu a mai ieșit nicăieri. Am protejat-o foarte mult.”, a spus Oana Roman la Antena Stars.

Mai mult, Oana Roman este încântată de faptul că centrul de îngrijire este în proximitatea locuinței sale.

„E la 10 minute de casa mea. E foarte încântată și îmi zice mereu când o sun că o tratează ca pe o regină. Tot personalul știe cine este mama și spun că sunt impresionați. Este lux, ca un resort de 5 stele. Am vrut pentru ea să primească îngrijirile cele mai bune. Nu știu exact cum i-au făcut programul, ei fac totul foarte organizat.”, a mai declarat vedeta, potrivit Spynews.

În luna ianuarie Mioara Roman a fost spitalizată, a fost internată la ATI și a suferit o operație pentru a i se înlătura colecistul. În luna februarie, mama Oanei Roman a ajuns din nou la spital, unde a fost supusă altei intervenții chirurgicale. Oana Roman a precizat atunci că a fost vorba despre o infecție produsă de un punct de grăsime:

„Intervenția mamei a decurs foarte bine. Doctorul dermatolog a reușit să scoată acel punct de grăsime care din păcate se infectase foarte rău și a scos foarte multă infecție de acolo.

