Oana Roman, imaginea emoționantă în care Marius Elisei i-a furat un sărut, într-un decor de Crăciun. Ce mesaj a transmis

Oana Roman a publicat o serie de fotografii pe rețelele de socializare, iar printre imaginile pe care ea le-a împărtășit cu fanii ei, s-a aflat și o imagine cu fostul soț, Marius Elisei, cu care ea își dorește să-și reînnoiască jurămintele.

Oana Roman și Marius Elisei, imaginea adorabilă în care s-au pozat într-un cadru de Crăcuiun

Oana Roman și Marius Elisei s-au pozat într-un mare fel, pe rețelele de socializare. Cei doi au fost surprinși sărutându-se cu patos, într-un decor inedit de Crăciun și au reușit să surprindă pe toată lumea. Fanii nu s-au putut abține și au ținut să le scrie mai multe mesaje de felicitare.

Citește și: Oana Roman și Marius Elisei, portret înduioșător de familie alături de fiica lor. Cum s-au lăsat fotografiați într-un cadru superb

Cei doi au luat prin surprindere pe toată lumea de pe rețelele de socializare și s-au pozat într-un mare fel. Iată că, deși au avut parte de tensiuni și de momente limită, dragostea pe care și-o poartă necondiționat i-a adus de fiecare dată împreună.

Vedeta a înduioșat inimile internauților cu pozele pe care le-a publicat în mediul online. Oana Roman și Marius Elisei trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, chiar dacă au trecut prin momente dificile și printr-un divorț. Se pare că cei doi se iubesc mai mult ca niciodată, iar drept dovadă stau imaginile cu ei din cadrul unei ședințe foto.

„Crăciun fericit tuturor!”, a transmis Oana Roman pe rețelele de socializare, în dreptul fotografiilor în care a apărut în decor de Crăciun.

Oana Roman și Marius Elisei pare că au reaprins complet flacăra iubirii și se bucură necondiționat de momente de tandrețe împreună.

Citește și: Cu ce se ocupă Marius Elisei, iubitul Oanei Roman. Aceasta a mărturisit că e principala lor sursă de venit

Postarea sa a strâns o mulțime de like-uri și reacții pozitive din partea prietenilor virtuali, care îi urmăresc activitatea din mediul online.

Ce a dezvăluit Oana Roman despre cum se înțelege acum cu Marius Elisei

Invitată în cadrul emisiunii Xtra Night Show de la Antena Stars, Oana Roman a vorbit despre cât de mult o ajută fostul soț în afacerea familiei, dar și despre cât de bine se înțeleg acum, chiar dacă au stat separați o perioadă destul de lungă.

„Anul trecut a fost un Crăciun trist, iar anul ăsta trebuie să sărbătorim cumva. Ieri, după ce Iza a terminat școala, ne-am aranjat, ne-am pregătit și ne-am dus să facem poze. Au ieșit superb și sunt mega încântată. (...) Noi am făcut cam în fiecare an ședințe foto de când s-a născut Iza, dar fix pe 10 decembrie anul trecut s-a produs ruptura, iar Crăciunul a fost mai trist. (...) Noi nu ne-am străduit prea tare să facem pozele astea, dar totul a fost natural și ne-am simțit bine, chiar au ieșit foarte frumoase. (...) Ne-am regăsit și am continuat pe un drum împreună, s-a schimbat și el mult. Schimbarea este una spectaculoasă”, a dezvăluit ea, potrivit sursei citate mai sus.

Finala X Factor se vede în AntenaPLAY ▶ Nu rata un show total și concurenți pe care publicul nu îi va uita prea curând