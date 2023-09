Oana Roman, reacție după ce fostul ei soț și-a făcut o nouă iubită. Ce a spus aceasta despre Marius Elisei

Oana Roman a avut prima reacție cu privire la noua relație a lui Marius Elisei. Acesta a confirmat faptul că are o nouă iubită, iar Oana a explicat cum se simte cu privire la acest aspect.

Oana Roman a avut o primă reacție cu privire la relația nouă pe care Marius Elisei o are de curând. Aceasta a explicat că se bucură pentru el și că nu simte că în declarația pe care el a dat-o ar fi atacat-o în vreun fel pe ea.

Oana Roman, prima reacție cu privire la relația pe care o are Marius Elisei cu noua lui iubită. Ce a ținut să spună

Oana Roman a fost întrebată în mediul online despre opinia pe care o are cu privire la noua relație a lui Marius Elisei, fostul ei soț și tatăl copilului ei.

„Eu mă bucur foarte mult, sincer și din suflet, că el este în regulă, că are o nouă relație și că lucrurile, în sfârșit, se pot liniști între noi. Dar, evident că presa speculează foarte mult și el a dat o declarație în care a spus că nu mai vrea să audă despre mine, nu mai vrea să vorbească despre mine, că are o nouă relație și este foarte fericit, lucru care pe mine mă bucură, pentru eu pentru asta m-am rugat, ca el să își găsească o nouă relație ca să ne putem liniști (…)', a declarat Oana Roman, pe Instagram, potrivit viva.ro.

Iată ce declarase Marius Elisei cu privire la noua relație:

„Nu mă mai întrebați de Oana, vă rog eu frumos. Despre ea o întrebați pe ea. Da, iubesc din nou, am o altă relație și simt că acum am tot ceea ce îmi doresc, multă liniște și fericire, altceva nu mi mai doresc. Numele ei e secret. Nu are nicio relevanță numele ei, contează că eu mă simt bine și sunt foarte fericit’, a declarat Marius Elisei pentru cancan.ro.

Oana Roman va deveni profesoară la școala unde va studia chiar fiica ei. Ce cursuri va preda

Oana Roman a anunțat faptul că va deveni profesoară în curând, la școala unde și fiica ei, Iza, va fi elevă. Aceasta va preda cursuri de bune maniere, protocol și de comportament frumos în societate.

„Am mutat-o la o școală privată, care se află aici, foarte aproape în Pipera și îmi este și mie mai aproape de casă. Cu această ocazie am hotărât cu directoarea care are această școală că ar fi interesant să aduc și eu un aport și acest aport al meu va fi că voi ține niște cursuri de bune maniere, protocol și etichetă copiilor de acolo, în cadrul unei activități extra curriculare. Le voi explica ce înseamnă politețea, cum trebuie să te comporți în societate, despre cum pui o masă, cum te comporți când te duci în vizită.”, a declarat Oana Roman, la „Star Magazin”, conform spynews.ro.

Care a fost motivul pentru care ea a ținut să o mute pe fiica ei de la școală:

„Isa a fost până acum la o școală de stat foarte ok, a avut o învățătoare extraordinară pe care o iubim și o respectăm din suflet. Dar tocmai pentru că este o școală bună și căutată, pentru anul viitor sunt extrem de multe clase pregătitoare cu copii foarte mulți veniți cu vize de flotant, drept care nu mai este loc pentru copiii de a III-a și a IV-a în școală. Varianta ar fi fost să învețe după masă, ceea ce părinții nu au fost de acord sau s-a hotărât că ei vor învăța din toamnă în niște containere, în buricul orașului București, în 2023”, a mărturisit Oana Roman, pe InstaStory.