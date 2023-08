Oana Roman va deveni profesoară la o școală din București. Ce lecții le va preda copiilor și ce spune despre noua ei meserie

Oana Roman a dezvăluit faptul că urmează să devină profesoară la o școală din Capitală, unde chiar și fiica ei va fi elevă. Aceasta a vorbit deschis despre noua ei profesie.

Oana Roman este foarte încântată că va avea o nouă meserie, nouă pentru ea. Fiica lui Petre Roman și-a mutat copilul la o nouă școală, unde va fi chiar profesoară ea.

Oana Roman va deveni profesoară la școala unde va studia chiar fiica ei. Ce cursuri va preda

Oana Roman a anunțat faptul că va deveni profesoară în curând, la școala unde și fiica ei, Iza, va fi elevă. Aceasta va preda cursuri de bune maniere, protocol și de comportament frumos în societate.

Citește și: Conflict între Selly și Oana Roman. Ce a spus fiica lui Petre Roman despre vlogger și de ce „l-a atacat” în mediul online

„Am mutat-o la o școală privată, care se află aici, foarte aproape în Pipera și îmi este și mie mai aproape de casă. Cu această ocazie am hotărât cu directoarea care are această școală că ar fi interesant să aduc și eu un aport și acest aport al meu va fi că voi ține niște cursuri de bune maniere, protocol și etichetă copiilor de acolo, în cadrul unei activități extra curriculare. Le voi explica ce înseamnă politețea, cum trebuie să te comporți în societate, despre cum pui o masă, cum te comporți când te duci în vizită.”, a declarat Oana Roman, la „Star Magazin”, conform spynews.ro.

Care a fost motivul pentru care ea a ținut să o mute pe fiica ei de la școală:

„Isa a fost până acum la o școală de stat foarte ok, a avut o învățătoare extraordinară pe care o iubim și o respectăm din suflet. Dar tocmai pentru că este o școală bună și căutată, pentru anul viitor sunt extrem de multe clase pregătitoare cu copii foarte mulți veniți cu vize de flotant, drept care nu mai este loc pentru copiii de a III-a și a IV-a în școală. Varianta ar fi fost să învețe după masă, ceea ce părinții nu au fost de acord sau s-a hotărât că ei vor învăța din toamnă în niște containere, în buricul orașului București, în 2023”, a mărturisit Oana Roman, pe InstaStory.

Oana Roman, declarații emoționante la adresa lui Marius Elisei, tatăl Isabelei

Anul acesta, Oana Roman și Marius Elisei i-au luat prin surprindere pe mulți când au anunțat că se vor separa definitiv, asta după ce și-au mai acordat o șansă în trecut. Chiar dacă nu mai este nicio cale de întoarcere și ambii și-au adus acuzații dure în spațiul public sau la TV, Oana Roman a îngropat securea războiului și își dorește să rămână în relații amiabile, de dragul fiicei lor.

Citește și: Oana Roman a împlinit 47 de ani. Mesajul pe care l-a transmis fanilor din mediul online: „După atâtea zile cu nori”

„O să-l iubesc toată viață pentru că este tatăl copilului meu și am să-l iubesc și am să-l respect toată viața. Il iubesc în sensul în care am trăit zece ani împreună. Nu pot să spun că îl urăsc, sub nicio formă!Am trăit zece ani împreună, avem un copil împreună, eu am niște sentimente frumoase față de el pentru că eu așa consider că e normal.

Eu sper totuși să reușim să avem o relație cât se poate de civilizată pentru acest copil, pentru că este un copil absolut senzațional, și este lucrul pe care eu i-l spun tot timpul: «Haide să ne înțelegem, haide să petreci timp cu ea, să putem chiar să petrecem timp amândoi cu ea din când în când ca să nu simtă ruptura».

Dar asta nu înseamnă că noi doi mai suntem un cuplu, nu înseamnă că noi dom trăim împreună, asta e un lucru care nu se va mai întâmpla. Fără îndoială!Nici nu putem să ne batem în vorbe mereu. Eu am zis doar că era foarte gelos și că ar trebui să pun punct mai ales din cauza asta. Nu știu de ce era gelos, întrebați-l pe el”, a mărturisit Oana Roman, în cadrul unui podcast de pe YouTube, scrie Spynews.ro.