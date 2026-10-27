Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au folosit jokerul de 10 minute împotriva a două echipe de la Asia Express. Cine a fost luat prin surprindere?

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au stârnit revolta concurenților la Asia Express. Cum au folosit jokerul: „Ne-a înghețat” | Antena 1

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au obținut un joker important în cursa anterioară de la „Asia Express – Drumul Mătăsii”, iar cele două concurente au decis să îl folosească înainte de încheierea etapei.

Cum și-au folosit Mirela Vaida și Oana Tomoiagă jokerul în competiție

Cu un avantaj care le permitea să își blocheze adversarii timp de 10 minute, acestea au profitat de ocazie și au provocat reacții în rândul celorlalte echipe.

În timpul misiunilor, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă s-au întâlnit mai întâi cu echipa formată din Connie și Maurice Munteanu. Cele două nu au stat prea mult pe gânduri și au decis să folosească jokerul împotriva lor, alegându-l pe Maurice drept țintă.

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„Îl îngheț pe Maurice”, a anunțat Oana Tomoiagă.

Decizia le-a luat prin surprindere pe celelalte echipe, iar Maurice Munteanu a reacționat imediat după ce a aflat că trebuie să se oprească din misiune. Concurentul a descris situația cu umor, explicând că avantajul obținut de Mirela și Oana le-a permis să îi blocheze temporar.

„Îmi dă freeze. Ne-a înghețat găleata. Ne-a înghețat și pe noi. Doamna Vaida ne-a înghețat 10 minute”, a spus Maurice Munteanu.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au folosit jokerul și împotriva lui Gabi Torje și Alexuc

Planul inițial al celor două concurente era să folosească jokerul împotriva lui Gabi Torje și Alexuc. Acestea plecaseră înaintea lor, iar Mirela și Oana credeau că nu vor mai avea ocazia să le întâlnească pe traseu.

„Noi ne doream să folosim acest joker pentru Torje și Alexuc, care plecaseră înaintea noastră și era clar că nu i-am văzut și cred că au și terminat misiunea”, a explicat Mirela Vaida.

Situația s-a schimbat însă în momentul în care cele două echipe s-au întâlnit pe traseu. Mirela și Oana au profitat imediat de ocazie și au decis să îi blocheze și pe Torje și Alexuc timp de 10 minute.

Pentru cei doi concurenți, acest lucru a însemnat o pauză obligatorie chiar în mijlocul misiunii. Ei au fost nevoiți să se oprească din ceea ce aveau de făcut și să aștepte expirarea celor 10 minute înainte de a putea continua.

„Regenerator a fost”, a spus Mirela Vaida, referindu-se la felul în care au reușit să folosească avantajul.

Prin această strategie, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au demonstrat că au fost hotărâte să profite de joker până la capăt. Folosirea lui a provocat reacții din partea adversarilor și a adăugat un nou moment tensionat în competiția pentru următoarea etapă.