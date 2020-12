Oana Zăvoranu, tatuaj făcut din dragoste pentru soțul ei. Cum arată și pe ce parte a corpul l-a făcut

"The course of true love never let us apart.", este mesajul care le îmbracă brațele celor doi îndrăgostiți.

Fanii au reacționat imediat. Aceștia au ținut să îi mărturisească Oanei că o apreciază și că gestul ei este unul de-a dreptul surprinzător.

"Alex, niciodată să nu o dezămăgești pe Oana. Acest tatuaj înseamnă și arată cât de mult te iubește. Vă doresc multă dtagoste și respect până la sfârșitul vieții." sau "Dragostea adevărată, bravo Oana! Ești foarte mișto și naturală.", au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Ce mașină conduce Oana Zăvoranu

Oana Zăvoranu face ravagii în mediul online cu ținutele și casa de lux, însă foarte puțini știu ce mașină conduce frumoasa brunetă.

Diva din serialul Sacrificiu conduce unul dintre cele mai scumpe mașini, un bolid de aproape 100.000 de euro, un crossover produs de brandul de lux Porsche.

Oana a fost obișnuită încă de mică cu o situație financiară stabilă. După decesul mamei sale, Mărioara Zăvoranu, vedeta a obținut mai multe spații comerciale din zona de top a Capitalei.

Zvonurile spun ca averea Oanei Zăvoranu ar fi de 60 de milioane de euro, însă vedeta neagă orice bârfă despre acest lucru.