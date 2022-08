Olivia Newton-John a murit. Actrița din Grease avea 73 de ani

Olivia Newton-John a murit în California, luni. John Easterling a publicat pe contul său de Facebook un mesaj pentru a anunța moartea actriței care a devenit celebră cu musicalul „Grease”.

Olivia Newton-John a murit în California, la vârsta de 73 de ani

„Olivia Newton-John (73 de ani) a murit liniştită la ferma ei din California de Sud în această dimineaţă, înconjurată de familie şi prieteni. Cerem tuturor să respecte intimitatea familiei în această perioadă foarte dificilă”, este mesajul scris de soţul ei, John Easterling, pe Facebook.

Soțul regretatei actrițe nu a precizat cu exactitate cauza morţii, însă este cunosut faptul că Olivia Newton-John a fost diagnosticată cu cancer de sân, care a recidivat în 2017. „Olivia a fost un simbol al triumfurilor şi al speranţei de peste 30 de ani, împărtăşindu-şi lupta cu cancerul de sân”, a mai scris soţul ei.

Olivia Newton-John a avut o carieră fulminantă

Olivia Newton-John s-a născut pe 26 septembrie 1948, în Cambridge (Anglia). Când avea vârsta de 5 ani, familia ei s-a mutat în Australia. A debutat discografic în 1971, cu „If Not for You”.

De atunci, a lansat numeroase single-uri care au ajuns pe primul loc în topurile internaţionale. Discografia sa cuprinde 28 de albume de studio, cel mai recent fiind „Friends for Christmas”, apărut în 2016.

A devenit cunoscută la nivel mondial graţie rolului din musicalul „Grease” (1978), care i-a adus o nominalizare la Globurile de Aur.

A jucat în peste 20 de producţii artistice şi de televiziune, între ele numărându-se „Xanadu” (1980), „It's My Party” (1996) şi „A Few Best Men” (2011).

Olivia Newton-John s-a luptat cu cancerul la sân

În anul 1992 Olivia Newton-John, actrița a fost diagnosticată prima dată cu cancer la sân, pe care l-a învins, şi a făcut parte din campanii care susțineau efectuarea de analize.

Un centru oncologic din Melbourne îi poartă numele - Olivia Newton-John Cancer Wellness Research Center. Al doilea diagnostic i-a fost pus în 2013. Atunci a fost vorba despre un nou cancer de sân care s-a extins la umăr, obligând-o să amâne un turneu în SUA şi Canada.

Într-un interviu acordat CNN în 2017, actrița a afirmat că este recunoscătoare că încă poate să cânte şi să susţină concerte, după atâţia ani, mulţumită fanilor. „Îmi place să cânt, este tot ce ştiu să fac. Este tot ce am făcut de când aveam 15 ani, aşadar, este viaţa mea”.

