Te cunosc de undeva! 2 iulie 2022. Ilona Brezoianu și Florin Ristei s-au transformat în John Travolta & Olivia - Newton John

Continuăm semifinala cu o melodie pe care cu toții am dansat cel puțin o dată în viață! Inspiră energie, optimist și senzualitate, ingrediente foarte importante la Te cunosc de Undeva!

Semifinala, sezonului 17 Te cunosc de undeva!, i-a pus la grea încercare pe Ilona Brezoianu și Florin Ristei. Hit-ul interpretat de cei doi în cea mai nouă ediție, "You are the one that I want", din faimosul musical Grease, a creat dificultăți în echipă.

Repetițiile Te cunosc de undeva! și antrenamentele intense de canto de până acum au fortaț-o pe Ilona Brezoianu să ia o pauză vocală înaintea semifinalei.

Ilona Brezoianu și Florin Ristei au interpretat John Travolta & Olivia - Newton John, cu celebra melodie "You're The One That I Want". Cum a arătat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, în semifinala sezonului 17

Antrenoarea Crina Mardare nu a ezitat să sară în ajutorul echipei, pentru ca piesa pe care o vor interpreta în cea mai nouă ediție să iasă bine. „Sunt într-o pauză vocală, dar nu pot să mă abțin să nu vorbesc. Am primit bomboane de gât de la doamna Crina”, a declarat Ilona Brezoianu răgușită.

Pauza vocală a colegei a fost ocazia perfectă pentru ca Florin Ristei să își arate calitățile vocale excepționale, reușind astfel să urce până la cea mai înaltă notă: „Dacă Ristei nu putea, mă retrăgeam din concurs!”, a spus Ilona amuzată.

Cu toate că au întâmpinat dificultăți la repetiții, în semifinală cei doi au făcut un specacol magistral!

Citește și: Te cunosc de undeva! 4 iunie 2022. Ilona Brezoianu şi Florin Ristei s-au tranformat în Benone Sinulescu și au cântat Roata vieții

Jurizarea cuplului Ilona Brezoianu și Florin Ristei. Ce spune juriul despre prestația din 2 iulie 2022 a celor doi

Aventura transformărilor continuă în acestă seară la Antena 1, cu personaje pe măsura concurenților, muzică live și multă voie bună. Cea de-a noua gală a celui de-al 17-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva! a fost spectaculoasă cu Ilona Brezoianu și Florin Ristei pe scenă.

Citește și: Te cunosc de undeva! 25 iunie 2022. Ilona Brezoianu şi Florin Ristei au interpretat spectaculos Harry Styles & Shania Twain

"Senzațional moment!", a spus Aurelian Temișan.

"Vreau să vorbesc pentru că de aceea m-am și coafat așa retro pentru acest moment, că știam că vine acest moment superb! Ador această piesă și știu coregrafia, știu momentul secundă cu secundă, că l-am studiat. Mi-a plăcut foarte mult! Este cel mai bun moment al vostru de la Te cunosc de Undeva! Ați fost spectaculoși!", a spus Andreea Bălan.

"Felicitări amândurora! Sunteți atât de potriviți unul cu celălalt! Îmi pare rău că se apropie de sfârșit pentru că de abia acum am prins gustul de a vă asculta! Felicitări pentru tot sezonul", a spus Ozana Barabancea.

"Aplauzele tuturor, un moment superb!", a spus Cristi Iacob.

Sezonul 17 al emisiunii „Te cunosc de undeva!”, de la Antena 1, aduce surprize mari

Cel de-al 17-lea sezon Te cunosc de undeva! Aduce mari surprize telespectatorilor. Show-ul prezentat de Alina Pușcaș și Pepe și jurizat de Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan promite să fie unul spectaculos, cu multă voie bună și transformări fabuloase. Începând din acest sezon, Pepe se alătură spectaculosului joc al transformărilor, de data aceasta în calitate de prezentator, alături de Alina Puşcaş, pe scena spectaculosului joc al transformărilor.

Pentru prima oară în istoria acestui show, 8 cupluri de vedete, concurenţi unul şi unul, talentaţi şi dornici de distracţie vor intra în jocul transformărilor şi vor face spectacol, la Antena 1, în fiecare sâmbătă seara. Ilona Brezoianu şi Florin Ristei, Alexia Ţalavutis şi Dima Trofim, Jazzy Jo şi Zarug, Ana şi Monica Odagiu, Maria Buză şi Paula Chirilă, Anisia Gafton şi Ionuţ Rusu, Emi şi Cuza şi Carmen Chindriş şi Romică Ţociu vor performa pe scena Te cunosc de undeva! în cel de-al 17-lea sezon al show-ului.

Citește și: Crina Mardare este noul profesor de canto la Te cunosc de undeva! Ce dezvăluiri a făcut despre sezonul 17

Începând din acest sezon, actriţa Adriana Trandafir se va alătura echipei transforming show-ului, în calitate de profesor de actorie şi le va împărtăşi concurenţilor din secretele pe care ea a avut ocazia să le descopere de-a lungul timpului. Începând din acest sezon, juraţii Te cunosc de undeva! nu vor mai fi implicaţi în pregătirea momentelor, pentru ca surpriza în timpul performării pe scenă să fie una şi mai mare.

Mai mult, unul dintre cei mai cunoscuţi profesori de canto din România, Crina Mardare, se alătură show-ului Te cunosc de undeva!. Astfel, începând din acest sezon, artista le va fi alături celor opt cupluri de concurenţi la antrenamentele de canto şi le va împărtăşi din trucurile ei pentru ca transformările să fie cât mai apreciate atât de către juraţi.

Citește și: Adriana Trandafir este noul profesor de actorie la Te cunosc de undeva! Ce a dezvăluit

Care vor fi următoarele transformări pe care le-a pregătit ruleta personajelor pentru cele opt cupluri de concurenți, telespectatorii Antenei 1 vor afla în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, în cel de-al 17-lea sezon Te cunosc de undeva!, prezentat de Alina Pușcaș și Pepe.

Emisiunea „Te cunosc de undeva” de la Antena 1 se vede în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1!

Urmărește integral ultima ediție: https://antenaplay.ro/te-cunosc-de-undeva. Vezi ce-ți place!

Spune ce crezi despre transformările din fiecare ediție, chiar în timp ce o urmărești în aplicația Antena 1. Descarcă acum: https://aplicatie.a1.ro/.

Surprizele continuă! Vă arătăm mai multe în cel mai nou extra show UNU la 1 – Te Cunosc de Undeva! disponibil pe AntenaPLAY.